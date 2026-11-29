Ausgaben in Höhe von 4,11 Milliarden Euro – das hat das Land Kärnten für das kommende Jahr budgetiert. Doch für welche Bereiche wird dieses Geld ausgegeben? Die „Krone“ analysiert die Zahlen und gibt einen Überblick.
Ein Budget ist „in Zahlen gegossene Politik“, wie es so schön heißt – doch was bedeutet das konkret? Zum Beispiel, wofür Geld ausgegeben wird. Doch zu Beginn ein Überblick über die Gesamtsituation. Für das kommende Jahr wird das Land Kärnten 383 Millionen Euro neue Schulden machen, denn bei Einnahmen von „nur“ 3,72 Milliarden Euro kommen Ausgaben in Höhe von 4,11 Milliarden Euro auf das Land zu. Kommt es 2027 nicht zu einer wesentlichen Verbesserung der Zahlen, so durchbricht das Land eine Schallmauer: Denn dann steigen die Schulden des Landes auf 5,1 Milliarden Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung auf 8986 Euro. Doch wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben?
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