Brandsachverständigen ist nun gelungen, die Ursache für das Großfeuer in einer mehrstöckigen Wohnanlage in Hofkirchen im Traunkreis (OÖ) herauszufinden. Bei einem auf einem Balkon betriebenen Kühlschrank dürfte ein technischer Defekt aufgetreten sein. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehr als 7 Millionen Euro.