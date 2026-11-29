Brandsachverständigen ist nun gelungen, die Ursache für das Großfeuer in einer mehrstöckigen Wohnanlage in Hofkirchen im Traunkreis (OÖ) herauszufinden. Bei einem auf einem Balkon betriebenen Kühlschrank dürfte ein technischer Defekt aufgetreten sein. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehr als 7 Millionen Euro.
Der Großbrand in der Nacht zum 26. November in Hofkirchen im Traunkreis dürfte als Folge eines technischen Defekts ausgebrochen sein. Wegen der massiven Zerstörung im Bereich des Brandausbruchs gestalteten sich die Ermittlungen als äußerst schwierig.
Defekter Kühlschrank als Ursache
Dennoch gelang es den Brandsachverständigen herauszufinden, dass ein Defekt an einem Kühlschrank, der auf dem Balkon betrieben worden war, das Feuer ausgelöst haben dürfte.
Durch den Brand wurde die Wohnanlage mit 30 Wohnungen unbewohnbar. Der angerichtete Sachschaden dürfte Schätzungen zufolge mehr als sieben Millionen Euro hoch sein.
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