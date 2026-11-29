Die Fristenlösung, die Schwangerschaftsabbrüche im Fürstentum Liechtenstein legalisiert hätte, war eigentlich schon beschlossene Sache. Doch dann legte sich Erbprinz Alois quer. Das wird auch im Ausland registriert. Nun flatterte ein offener Brief ins Fürstenhaus.
Feministinnen, Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen aus den USA und dem DACH-Raum haben einen offenen Brief an Erbprinz Alois unterzeichnet. Initiiert hat den Brief die New Yorker Frauenrechtlerin Merle Hoffman. Sie ist Gründerin und Präsidentin des Choices Women‘s Medical Center in New York. Im offenen Brief fordert sie den Erbprinzen auf, Frauen als „vollwertige moralische Akteurinnen“ anzuerkennen, die selbst über ihre Schwangerschaft entscheiden können.
„Nichts hält Schwangerschaftsabbrüche auf: kein Gesetz, keine Regierung, keine religiöse Autorität, kein Thron“, erklärt Hoffman. „Liechtensteins Verbot verhindert keine Abbrüche. Es verlagert sie über die Grenze und bestraft jene Frauen, die diesen Weg nicht gehen können. Die Frauen in Liechtenstein haben fast 5000 Unterschriften gesammelt und im Parlament eine Mehrheit gewonnen. Ein einzelner Mann hat das beiseitegeschoben“, heißt es in dem Brief.
Erstes Mal ein Gesetz nicht sanktioniert
Die Initiative „Fristenlösung für Liechtenstein“ hatte im Sommer fast 5000 Unterschriften gesammelt, rund ein Viertel der Stimmberechtigten. Im September nahm der Landtag die Initiative mit 13 zu 12 Stimmen an. Am 20. Oktober verweigerte Erbprinz Alois die Sanktion. Es war das erste Mal in seiner Amtszeit, dass er ein Gesetz nicht sanktionierte.
Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen, bleibt in Liechtenstein damit strafbar. Den offenen Brief haben Hunderte Personen, darunter auch namhafte Ärztinnen und Politikerinnen, unterzeichnet.
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