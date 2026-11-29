„Nichts hält Schwangerschaftsabbrüche auf: kein Gesetz, keine Regierung, keine religiöse Autorität, kein Thron“, erklärt Hoffman. „Liechtensteins Verbot verhindert keine Abbrüche. Es verlagert sie über die Grenze und bestraft jene Frauen, die diesen Weg nicht gehen können. Die Frauen in Liechtenstein haben fast 5000 Unterschriften gesammelt und im Parlament eine Mehrheit gewonnen. Ein einzelner Mann hat das beiseitegeschoben“, heißt es in dem Brief.