Lernen, selbst erfahren und auch eigene Ideen in eine Diskussion einbringen. Mit diesen Zielen sind Schüler aus zwei fünften Klassen eines Gymnasiums am Freitag in den Salzburger Landtag gefahren. Der Ausflug sollte den Jugendlichen Demokratie näherbringen. Mitten in einer Diskussion rund um das Thema Abschiebungen und die Herkunft der Eltern eines Schülers musste die Veranstaltung abgebrochen werden.