Die Leistung passt, die Ergebnisse nicht, daher steckt der GAK in der Fußball-Bundesliga weiter unten fest. Trainer Gerald Scheiblehner fordert nach dem 2:3 gegen Altach mehr Konzentration.
Ordentlich gespielt, beherzt gekämpft, aber wieder kein zählbares Ergebnis erreicht – beim GAK war nach dem 2:3 gegen Altach Kopfschütteln angesagt: „Momentan wird uns nichts geschenkt“, zog Alex Hofleitner nach dem achten sieglosen Liga-Spiel mit Blick auf ein aberkanntes Tor (Cvetko), ein Eigentor (Gragger), einen Stangenschuss (Mandey) und etliche mit viel Pech verhaute Sitzer Resümee.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.