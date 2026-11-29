Ordentlich gespielt, beherzt gekämpft, aber wieder kein zählbares Ergebnis erreicht – beim GAK war nach dem 2:3 gegen Altach Kopfschütteln angesagt: „Momentan wird uns nichts geschenkt“, zog Alex Hofleitner nach dem achten sieglosen Liga-Spiel mit Blick auf ein aberkanntes Tor (Cvetko), ein Eigentor (Gragger), einen Stangenschuss (Mandey) und etliche mit viel Pech verhaute Sitzer Resümee.