Die einen freuen sich über den Anblick ihres geschmückten Christbaums den ganzen Advent lang, bei den anderen kommt der ausgewählte Baum erst kurz vor dem Weihnachtsfest ins Haus. Hunderte davon stammen aus dem Forstbetrieb von Matej Smrtnik, den er gemeinsam mit seinen Eltern in Bad Eisenkappel führt. Auf gut zwei Hektar wachsen dort Fichten und Tannen Jahr ein Jahr aus zu Christbäumen heran.