Nach wie vor dürfen russische Spieler und Spielerinnen im Tennis nicht unter ihrer Flagge antreten, werden keine Turniere in der kriegstreibenden Nation ausgetragen, die zudem von Mannschafts-Events ausgeschlossen ist. Einige Asse scheren die Sanktionen nicht, sie spielen derzeit eine Exhibition in St. Petersburg, darunter Neo-Österreicherin Anastasia Potapova, die dort sagte: „Im Herzen bin ich noch immer Russin.“
Fast fünf Jahre dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine schon an, in dem auch der vom Staat kontrollierte Energie-Riese Gazprom eine Rolle spielt. Genau dieser Konzern ist der Sponsor des Einladungsturniers, das an diesem Wochenende in St. Petersburg über die Bühne geht. Dass dabei russische Asse wie Karen Chatschanow und Diana Schnaider aufschlagen, darf nicht verwundern. Und leider ebenso nicht, dass einige Exilrussen ebenso antreten. Aus österreichischer Sicht ist aber sehr bedauerlich, dass auch Anastasia Potapova dort mitmischt.
Die 25-Jährige hatte nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie den Nationenwechsel in erster Linie unternommen hatte, um wieder problemlos zu Turnieren reisen können. Ihr Mitwirken an dem umstrittenen Event zeigt jedoch, wie unkritisch sie dem Putin-Regime gegenübersteht, ihre dortigen Aussagen, wie gleichgültig ihr neues Heimatland für sie ist.
„In meinem Herzen bin ich noch immer Russin“, stellte Potapova in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS fest. Was an sich verständlich wäre, mit Blick auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine jedoch bestensfalls unnötig erscheint und in dieser Verbindung zum jetzigen Zeitpunkt eben als höchst kritisch zu hinterfragen ist.
„Kannst das Land nicht aus dem Mädchen nehmen“
Potapova bekräftigte darin erneut: „Jeder vernünftige Mensch versteht, warum ich meine Nationalität wechseln musste, damit ich wieder leichter reisen kann. Aber das verändert nicht meine Persönlichkeit oder wer ich bin. Wie man so sagt: Du kannst zwar das Mädchen aus dem Land nehmen, aber nicht das Land aus dem Mädchen.“
Eine besondere Verbindung zu Österreich ist bei Potapova, die vor einem Jahr die hiesige Staatsbürgerschaft erhalten hatte, nicht zu erkennen, abgesehen davon, dass sie sich über die Unterstützung rot-weiß-roter Fans bei den großen Turnieren freut. „Anna“ lebt, wenn sie nicht von Event zu Event reist, großteils in Dubai. Auf den unzähligen Fotos, die sie in den letzten Wochen auf ihrem Instagram-Kanal postete, wurde keines aus Österreich aufgenommen, stattdessen absolvierte sie auch in Moskau ein Foto-Shooting.
Die Gründe für die Einbürgerung Potapovas aus österreichischer Sicht waren logischerweise rein sportlicher Natur. In dieser Hinsicht hat „Anna“ die Erwartungen auch erfüllt. Sie erreichte heuer sowohl bei den French Open als auch bei den US Open das Achtelfinale, beim Masters in Madrid das Semifinale und ist als Weltranglisten-28. die beste Österreicherin.
Auch Spieler aus Frankreich und Großbritannien
Während Potapovas Teilnahme an dem Turnier aufgrund ihrer Herkunft jedoch noch irgendwo nachvollziehbar ist, ebenso wie bei den für Kasachstan antretenden Alexander Bublik und Julia Putinzewa, mutet es fast verstörend an, dass mit Correntin Moutet und Adrian Mannarino sowie Dan Evans auch zwei Franzosen und ein Brite unter den Spielern sind, die dem Ruf des Geldes nach St. Petersburg folgten.
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