Fast fünf Jahre dauert der Krieg Russlands gegen die Ukraine schon an, in dem auch der vom Staat kontrollierte Energie-Riese Gazprom eine Rolle spielt. Genau dieser Konzern ist der Sponsor des Einladungsturniers, das an diesem Wochenende in St. Petersburg über die Bühne geht. Dass dabei russische Asse wie Karen Chatschanow und Diana Schnaider aufschlagen, darf nicht verwundern. Und leider ebenso nicht, dass einige Exilrussen ebenso antreten. Aus österreichischer Sicht ist aber sehr bedauerlich, dass auch Anastasia Potapova dort mitmischt.