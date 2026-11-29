Was bedeutet Weihnachten für Sie persönlich? Stehen Liebe, Familie, Menschlichkeit und Glaube noch im Mittelpunkt oder ist das Fest längst zu einer Konsumveranstaltung geworden? Kann man Weihnachten überhaupt noch ohne großen Aufwand und teure Geschenke feiern? Tauschen Sie sich mit den anderen Lesern in der Debatte aus!