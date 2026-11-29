Weihnachten gilt als das Fest der Liebe, der Familie und der Menschlichkeit. Für viele Menschen ist es eine Zeit der Besinnlichkeit, des Glaubens und des Zusammenhalts. Doch jedes Jahr scheint der Konsum stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Geschenke, teure Dekorationen, aufwendige Festessen und volle Einkaufsstraßen prägen vielerorts die Vorweihnachtszeit.
Schon Wochen vor dem eigentlichen Fest beginnt der Einkaufsstress. Werbung und Sonderangebote vermitteln den Eindruck, dass Weihnachten ohne möglichst viele Geschenke nicht vollständig wäre. Dabei sollte es doch gerade in dieser Zeit um Werte gehen, die man nicht kaufen kann: Zeit, Aufmerksamkeit, Mitgefühl und Nächstenliebe.
Allerdings haben Traditionen, Geschenke und festliche Bräuche für viele Menschen einen wichtigen Stellenwert. Sie schaffen Erinnerungen und bringen Familien zusammen. Auch für den christlichen Glauben ist Weihnachten ein bedeutendes Fest, dessen ursprüngliche Botschaft von Hoffnung und Frieden für viele Menschen weiterhin im Mittelpunkt steht.
Passend dazu hat „Krone“-Leser Flummi die Frage gestellt, ob Weihnachten ein Fest der Liebe oder doch nur Kommerz ist:
Was bedeutet Weihnachten für Sie persönlich? Stehen Liebe, Familie, Menschlichkeit und Glaube noch im Mittelpunkt oder ist das Fest längst zu einer Konsumveranstaltung geworden? Kann man Weihnachten überhaupt noch ohne großen Aufwand und teure Geschenke feiern? Tauschen Sie sich mit den anderen Lesern in der Debatte aus!