Beleidigungen, Dickpics und sexuelle Drohungen: Digitale Gewalt gehört für viele Mädchen zum Alltag. Der Verein Amazone macht anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ mit dem Projekt #notyourgirl darauf aufmerksam.
„Mach den Filter weg, dann sieht man, wie hässlich du wirklich bist.“ – „Frauen, die mehr als 65 Kilo haben, sollten keine Bikinifotos hochladen!“ – „Wenn du Nein sagst, meinst du doch eigentlich Ja.“ Es sind Sätze wie diese, die Mädchen und junge Frauen in sozialen Medien lesen müssen – weit häufiger als man denkt. Was für manche wie ein dummer Kommentar erscheinen mag, ist für die Betroffenen oft eine massive Grenzüberschreitung.
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