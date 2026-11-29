„Mach den Filter weg, dann sieht man, wie hässlich du wirklich bist.“ – „Frauen, die mehr als 65 Kilo haben, sollten keine Bikinifotos hochladen!“ – „Wenn du Nein sagst, meinst du doch eigentlich Ja.“ Es sind Sätze wie diese, die Mädchen und junge Frauen in sozialen Medien lesen müssen – weit häufiger als man denkt. Was für manche wie ein dummer Kommentar erscheinen mag, ist für die Betroffenen oft eine massive Grenzüberschreitung.