

Im „Haus der Industrie“ am Wiener Schwarzenbergplatz winkt ein Roboter den Eintretenden, es gibt aber auch noch einen echten, freundlichen Portier. Zum Büro des Präsidenten der Industriellenvereinigung (IV) führt einer der letzten Paternoster Wiens, dessen Kabinen sich in Endlosschleife auf- und abbewegen. Man hüpft unten rein und oben wieder raus.