Gegen 1.45 Uhr waren die drei auf einem öffentlichen Parkplatz in Wien-Döbling unterwegs. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Lenker versucht haben, mit dem Wagen zu driften. Das Manöver ging jedoch gehörig schief, denn das Fahrzeug steuerte geradewegs auf eine Straßenlaterne zu und krachte ungebremst dagegen.