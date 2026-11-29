Ein nächtlicher Driftversuch dürfte am Wiener Cobenzl völlig aus dem Ruder gelaufen sein: Ein bislang unbekannter Autolenker krachte in der Nacht auf Sonntag ungebremst gegen eine Straßenlaterne. Besonders dreist: Nach dem Crash ergriffen der Lenker und einer seiner Mitfahrer die Flucht. Einen verletzten 18-Jährigen ließen sie einfach zurück.
Gegen 1.45 Uhr waren die drei auf einem öffentlichen Parkplatz in Wien-Döbling unterwegs. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Lenker versucht haben, mit dem Wagen zu driften. Das Manöver ging jedoch gehörig schief, denn das Fahrzeug steuerte geradewegs auf eine Straßenlaterne zu und krachte ungebremst dagegen.
Verletzten einfach zurückgelassen
Noch bevor die alarmierten Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, machten sich der Lenker und einer seiner Mitfahrer zu Fuß aus dem Staub. Den verletzten 18-Jährigen ließen sie am Parkplatz einfach zurück.
Der junge Mann wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und mit Verdacht auf einen Armbruch ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun nach dem flüchtigen Lenker.
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