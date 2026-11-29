Ein langer roter Mantel auf den Schultern, ein schwerer Jutesack am Rücken, das Gesicht verdeckt von einem weißen Bart, am Kopf eine Bischofsmütze, in der Hand ein Hirtenstab – in genau einer Woche ist es wieder so weit und Hunderte Nikoläuse ziehen durchs ganze Land. Damit beim Besuch der Kinder nichts schiefgeht, lädt die Katholische Jungschar Darsteller jedes Jahr in die Nikolausschule ein. Die „Krone“ mischte sich in der Steiermark unter die „Schüler“.