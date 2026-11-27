Der Schokoladenhersteller HM Chocolate GmbH mit Sitz in Tamsweg (Lungau) ist pleite. Ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ist vom Landesgericht Salzburg eröffnet worden. Die Schulden betragen 2,4 Millionen Euro. Betroffen sind elf Gläubiger.
Wie der KSV1870 dem Insolvenzantrag entnimmt, wurde das Unternehmen durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten negativ beeinflusst. Es kam zur verspäteten Auszahlung von Dividenden bestehender Beteiligungsverhältnisse, was Verzögerungen bei der Bezahlung zur Folge hatte.
Laut dem Unternehmen sei davon auszugehen, dass eine Normalisierung des Betriebs wieder zur Herstellung der Zahlunsgflüsse führen wird und hat einen Sanierungsplanantrag eingebracht.
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