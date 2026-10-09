Mehr E-Autos als Diesel und Benziner zusammen!

E-Autos fast gleichauf mit Benzin-Hybriden

Noch häufiger griffen die Österreicher allerdings zum Benzin-Hybrid: 9917 Fahrzeuge wurden im September neu zugelassen, 11,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Abstand zum reinen Elektroauto ist damit denkbar klein: Gerade einmal 194 Fahrzeuge trennen die beiden Antriebsarten. Diesel-Hybride wurden noch gerade einmal 718-mal zugelassen, 38,2 Prozent weniger als vor Jahresfrist.