Mehr E-Autos als Diesel und Benziner zusammen!

Der österreichische Automarkt wächst – und er wird immer elektrischer: Im September wurden hierzulande mehr reine Elektroautos neu zugelassen als Benziner und Diesel zusammen. Stromer legten im Vergleich zum Vorjahr um satte 80,6 Prozent zu!
Insgesamt wurden im September 28.968 Pkw neu zugelassen, 12,5 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres – und darunter 9723 reine Elektroautos.
Bei den Benzinern gingen die Neuzulassungen um 12,1 Prozent auf 6727 Fahrzeuge zurück, bei Diesel-Pkw sogar um 28,2 Prozent auf 1833 Stück. Macht unterm Strich 8560 Verbrenner, also 1163 bzw. 13,6 Prozent mehr Stromer.
E-Autos fast gleichauf mit Benzin-Hybriden
Noch häufiger griffen die Österreicher allerdings zum Benzin-Hybrid: 9917 Fahrzeuge wurden im September neu zugelassen, 11,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Abstand zum reinen Elektroauto ist damit denkbar klein: Gerade einmal 194 Fahrzeuge trennen die beiden Antriebsarten. Diesel-Hybride wurden noch gerade einmal 718-mal zugelassen, 38,2 Prozent weniger als vor Jahresfrist.
Insgesamt kamen alternativ angetriebene Pkw – dazu zählen hier Elektroautos und Hybride – auf 20.358 Neuzulassungen, ein Plus von 31,6 Prozent.
Auch übers Jahr klare Richtung
Der September ist dabei kein Ausreißer. Von Jänner bis September wurden in Österreich 241.108 Pkw neu zugelassen, 12,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Reine Verbrenner kamen dabei auf 79.957 Fahrzeuge und verloren 7,5 Prozent. Alternativ angetriebene Pkw legten dagegen um 25,3 Prozent auf 161.151 Stück zu.
Das Verhältnis ist inzwischen ziemlich eindeutig: Auf einen neu zugelassenen reinen Verbrenner kamen in den ersten drei Quartalen damit gut zwei Autos mit alternativem Antrieb.
Bei den Pkw-Marken führte insgesamt Volkswagen vor Skoda und BMW. Bei reinen Elektroautos lag BMW vor Skoda, Tesla und BYD. Besonders stark wuchs der chinesische Hersteller BYD mit einem Plus von 68,2 Prozent - allerdings von vergleichsweise niedrigem Niveau aus.
Motorräder legen ebenfalls zu
Auch abseits der Pkw gab es Bewegung. Insgesamt wurden im September 37.510 zweirädrige Kraftfahrzeuge neu zugelassen, 9,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Motorräder der Klasse L3e legten um 15,2 Prozent auf 2723 Stück zu, bei Mopeds der Klasse L1e ging es sogar um 24,8 Prozent auf 972 Fahrzeuge nach oben.
Leichten Lkw bis 3,5 Tonnen verzeichneten minus 14,8 Prozent, schwere Sattelzugmaschinen minus 11,7 Prozent. Bei Traktoren gab es dagegen ein Plus von 7,2 Prozent auf 580 Stück. Schwer gebeutelt wurden die Wohnmobil-Verkäufer. Hier lag der Rückgang im Jahresvergleich bei 36,7 Prozent auf 81 Camper.
Weniger Tricks mit Tageszulassungen
Interessant ist auch die Entwicklung bei den Tageszulassungen. Händler melden dabei Neuwagen oft nur für einen Tag an, etwa um Verkaufszahlen zu erhöhen oder Fahrzeuge anschließend günstiger anbieten zu können.
Nach deutlichen Ausschlägen im Mai und Juni gingen diese Zulassungen im Juli und vor allem im August wieder kräftig zurück. Besonders häufig nutzten laut Statistik VW, Toyota, Nissan und Peugeot dieses Instrument.
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