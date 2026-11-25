Schwierige Jahre

Eine Quelle aus dem Umfeld von Sterling hatte im Zuge des Unfalls erklärt, der Fußballer habe „extrem schwierige Jahre“ hinter sich und sich zuletzt „wertlos“ und „vergessen“ gefühlt. Sterling war bis Jänner beim FC Chelsea unter Vertrag gewesen, hatte dort aber nicht gespielt und zuletzt auch nicht mehr mit der Profi-Mannschaft trainiert. Nach einer halben Saison bei Feyenoord Rotterdam in den Niederlanden ist er inzwischen vereinslos.