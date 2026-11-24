Mehr als ein halbes Jahrhundert lang war er für kein Geld der Welt zu haben. Jetzt verkauft Mercedes erstmals einen seiner legendären C 111, jenes orangefarbenen Flügeltürers, der 1969 die Sportwagenwelt elektrisierte, aber nie in Serie ging. RM Sotheby‘s erwartet einen Erlös von mehr als 25 Millionen Euro.
Damit trennt sich Mercedes nach dem 2022 für unglaubliche 135 Millionen Euro versteigerten 300 SLR Uhlenhaut Coupé erneut von einem seiner größten Schätze. Und auch diesmal könnte ein historischer Rekordpreis herausschauen. Denn der C 111 ist eine echte Rarität: Insgesamt entstanden zwischen 1969 und 1979 nur 17 Versuchswagen, 13 davon sind erhalten geblieben und befinden sich bis heute im Besitz des Herstellers.
Dass einer davon in private Hände übergeht, ist eine Sensation. Mercedes hat sich sogar vertraglich verpflichtet, in den kommenden 25 Jahren keinen weiteren C 111 zu verkaufen.
350 PS und 300 km/h – im Jahr 1970!
Versteigert wird ein C 111-II aus dem Jahr 1970, intern als „Wagen 33“ bezeichnet. Der Name hat übrigens nichts mit der Stückzahl zu tun: Es handelt sich um den dritten gebauten Wagen der zweiten Generation. Er hat noch seinen originalen 2,4-Liter-Vierscheiben-Wankelmotor, der 350 PS leistet und bis zu 9000 Touren drehen darf.
Damit sprintete der nur 1240 Kilogramm schwere Flügeltürer in 4,8 Sekunden auf Tempo 100 und erreichte bis zu 300 km/h. Vor mehr als 55 Jahren wohlgemerkt! Zum Vergleich: Ein Porsche 911 Turbo der ersten Generation kam 1975 mit 260 PS auf den Markt.
Auch optisch war der C 111 seiner Zeit weit voraus. Die extrem flache Keilform, die weit nach oben schwingenden Türen und die auffällige Lackierung im Farbton „Weißherbst“ machten ihn zum Star der Automobilausstellungen. Der Aufbau bestand aus glasfaserverstärktem Kunststoff, der Motor saß hinter den Sitzen.
Das Publikumsinteresse war enorm. Angeblich schickten Kaufinteressenten sogar Blankoschecks nach Stuttgart. Doch Mercedes blieb hart: Der C 111 war ein Versuchsträger und unverkäuflich.
Warum der Supersportwagen nie gebaut wurde
Dabei wurde eine Serienfertigung durchaus erwogen. Doch gerade der damals als Zukunftsantrieb gefeierte Wankelmotor bereitete Schwierigkeiten. Hoher Verbrauch, problematische Abgaswerte und die aufwendige Fertigung standen einer wirtschaftlichen Produktion im Weg. Nach der Ölkrise von 1973 war die Sache endgültig erledigt.
Mercedes nutzte die C-111-Reihe anschließend weiterhin als rollendes Entwicklungslabor. Es entstanden auch Versionen mit V8-Benziner und Fünfzylinder-Turbodiesel, die zahlreiche Geschwindigkeitsrekorde aufstellten. Die letzte Ausbaustufe C 111-IV erreichte 1979 mit einem 500 PS starken Biturbo-V8 sogar mehr als 403 km/h.
Der jetzt angebotene Wagen 33 blieb seinem Wankelmotor dagegen treu. Mercedes nutzte ihn unter anderem zur Erprobung des Kraftstoffsystems, für Fahrversuche auf dem Hockenheimring und zur Entwicklung eines frühen Antiblockiersystems. Letzteres ist heute allerdings deaktiviert.
Eine hübsche Anekdote gibt es ebenfalls: Entwicklungslegende Rudolf Uhlenhaut ließ bei Versuchsfahrten ein Stück Butter im Kofferraum mitfahren. Blieb es fest, war die Wärmeisolierung ausreichend.
Karajan durfte schon damals ans Steuer
Zu den wenigen Menschen außerhalb der Entwicklungsabteilung, die einen C 111 fahren durften, gehörte Stardirigent Herbert von Karajan. 1971 wurde ihm Wagen 33 in Stuttgart vorgeführt. Ein Jahr später war genau dieses Auto sogar Thema eines Beitrags in der ersten deutschen Playboy-Ausgabe.
Seit 1975 gehört der Wagen zur historischen Mercedes-Sammlung, ab 2006 war er im Stuttgarter Museum ausgestellt. 2024 wurde er im Classic Center in Fellbach technisch überholt und wieder fahrbereit gemacht. Die originale Patina blieb dabei bewusst erhalten. Lediglich eine moderne Feuerlöschanlage wurde zusätzlich eingebaut.
Auf dem Kilometerzähler standen im Oktober 2026 gerade einmal 24.766 Kilometer. Zur Auktion gehören auch ein zweiter Satz historischer Magnesiumfelgen mit Rennreifen und die herausnehmbare Kofferraumwanne.
Millionen für die Zukunft des Museums
Die Versteigerung findet am 3. Februar 2027 im Palais du Louvre in Paris statt, parallel zur Oldtimermesse Rétromobile. Mitbieten kann nur, wer sich zuvor bei RM Sotheby‘s registriert. Onlinegebote sind für diesen außergewöhnlichen Wagen ausgeschlossen.
Der Erlös soll in das Projekt „Mercedes-Benz Museum 2.0“ fließen. Geplant sind neue Ausstellungsbereiche in Stuttgart sowie ein digitaler Zwilling des Museums, der die Sammlung weltweit virtuell zugänglich machen soll.
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