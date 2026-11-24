Damit trennt sich Mercedes nach dem 2022 für unglaubliche 135 Millionen Euro versteigerten 300 SLR Uhlenhaut Coupé erneut von einem seiner größten Schätze. Und auch diesmal könnte ein historischer Rekordpreis herausschauen. Denn der C 111 ist eine echte Rarität: Insgesamt entstanden zwischen 1969 und 1979 nur 17 Versuchswagen, 13 davon sind erhalten geblieben und befinden sich bis heute im Besitz des Herstellers.