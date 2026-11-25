Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten in der vergangenen Woche nun einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne. Wenn nicht, seien „diese Summen natürlich - mit Verlaub – nicht mehr darstellbar“, sagte der frühere Vorstandsvorsitzende Rummenigge. Der Aufruhr war groß.