Jamal Musiala befand sich im Norden Frankreichs mitten in der Vorbereitung auf das Champions-League-Spiel gegen den OSC Lille, als der FC Bayern nach stürmischen Tagen eine besondere Mitteilung veröffentlichte.
Gut 24 Stunden nach dem Gipfeltreffen der Münchner Bosse mit Musialas Beratern wurde darin auch ein Termin genannt, wann dem Verein die gesundheitlichen Probleme des Nationalspielers bekannt waren: Nach Abschluss des Megavertrages bis 2030, um den so hitzige Debatten entbrannt waren.
„Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik“, hieß es nach dem „konstruktiven Gespräch“ in dem offiziellen Statement.
Erste Untersuchung 67 Tage nach Verlängerung
Am 14. Februar 2025, also 67 Tage zuvor, hatte der deutsche Rekordmeister stolz die langfristige Vertragsverlängerung mit Musiala bekannt gegeben, die den Offensivspieler zum Topverdiener machte. Von deutlich über 20 Millionen Euro Jahresgehalt ist die Rede für „ein Gesicht unserer neuen Generation“.
Öffentlich geworden ist Musialas neurologische Erkrankung erst in diesem Sommer, als der Offensivspieler innerhalb weniger Tage bei zwei Testspielen des FC Bayern auf dem Platz zusammenbrach. Musiala machte die Absence-Problematik danach selbst publik. Für Verein und Team war sie nicht neu.
Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten in der vergangenen Woche nun einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne. Wenn nicht, seien „diese Summen natürlich - mit Verlaub – nicht mehr darstellbar“, sagte der frühere Vorstandsvorsitzende Rummenigge. Der Aufruhr war groß.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.