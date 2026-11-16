Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotion = E x Spaß²

BMW i3 schafft die Quadratur der Sport-Limousine

Motor
16.11.2026 06:01
Porträt von Stephan Schätzl
Von Stephan Schätzl

Sportlich wie ein guter alter Dreier, komfortabel wie eine klassische Limousine: Der neue elektrische BMW i3 50 xDrive schafft einen erstaunlichen Spagat. Und zeigt dabei, wie Fahrfreude und Emotion auch mit gutem Gewissen funktionieren. Wie das geht, erfährt Stephan Schätzl hier oben im Video.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Natürlich waren die Erwartungen hoch. Der 3er ist seit gut 50 Jahren das Herzstück der Marke, und nun soll die vollelektrische Variante der Neuen Klasse zeigen, was BMW unter Fahrfreude der nächsten Generation versteht. Mit dem iX3 haben die Münchner bereits einen beeindruckenden Auftakt dieser neuen Generation bayerischer Elektroautos hingelegt. Der i3 ist eigentlich sogar die größere Bewährungsprobe. Eine Sportlimousine muss sich schließlich an anderen Maßstäben messen lassen als ein SUV.

Fahrwerk und Lenkung: eine Klasse für sich
Dass das adaptive Fahrwerk absolut gelungen ist, konnten wir im M350 xDrive, dem Verbrenner-3er mit Dreiliter-Reihensechszylinder erfahren. Unser Test-i3 hatte hingegen das Standard-Stahl-Fahrwerk an Bord, mit hubabhängiger Dämpfung, Doppelgelenk-Federbeinen vorn und einer neuen Fünflenkerachse hinten.

Der i3 verarbeitet Unebenheiten souverän und geschmeidig, bleibt bei forcierter Fahrt aber absolut präzise. Er wirkt nie zu hart, folgt Richtungswechseln willig und vermittelt dabei ein angenehm sattes Fahrgefühl. Diese Kombination aus sportlicher Verbindlichkeit und ausgezeichnetem Federungskomfort gelingt nur wenigen Autos so überzeugend. Seine 2205 kg DIN-Leergewicht merkt man ihm nicht an.

Stephan Schätzl hat für die „Krone“ den BMW i3 50 xDrive getestet.
Stephan Schätzl hat für die „Krone“ den BMW i3 50 xDrive getestet.(Bild: BMW)

Die Lenkung vermittelt jede Menge Information darüber, was zwischen Reifen und Fahrbahn passiert, ohne nervös zu wirken. Die Lenkkräfte lassen sich einstellen, sodass sich jeder damit wohlfühlen wird. Die Feinfühligkeit wird davon nicht beeinflusst. Egal, bei welchem Tempo – man nimmt Kurven intuitiv und exakt.

Dazu passt, dass die elektronische Fahrdynamikregelung ihre Arbeit ausgesprochen unauffällig erledigt. BMW nennt das zentrale Steuergerät „Heart of Joy“. Es koordiniert Antrieb, Bremse, Rekuperation und Teile der Lenkungsregelung und soll zehnmal schneller reagieren als bisherige Systeme. Die technische Erklärung ist komplizierter als das Ergebnis: Der i3 fühlt sich erstaunlich natürlich an.

469 PS und eine Bremse zum Verlieben
Dass der BMW i3 50 xDrive ordentlich anschiebt, überrascht dagegen weniger. Zwei Elektromotoren liefern gemeinsam 345 kW/469 PS und 645 Nm, die über alle vier Räder auf die Straße gelangen. Den Sprint auf 100 km/h erledigt die Limousine laut BMW in 4,7 Sekunden, bei 200 km/h wird elektronisch abgeregelt.

Dieses Übermaß an Kraft lässt sich auch fein dosieren lässt. Das passt zum insgesamt außergewöhnlich harmonischen Fahrgefühl …

… genauso wie die phänomenalen Bremsen. Das Bremsgefühl ist absolut natürlich, das Dosieren ein Kinderspiel. Okay, das können viele andere Hersteller auch. Eine Sache ist aber outstanding: das Anhalten. Der BMW i3 rekuperiert (wie auch der iX3) bis zum Stillstand, was ein absolut ruckfreies Stehenbleiben ermöglicht. Das typische Kopfnicken entfällt. BMW nennt die Funktion „Soft Stop“. Im Fall einer Vollbremsung halten sich die Bremsbeläge natürlich nicht so zurück – wobei man schon wirklich sehr fest in die Eisen steigen muss, damit der Einsatz der Reibbremse überhaupt notwendig wird, sagt BMW.

Vorne hoch, hinten tief
Der elektrische Dreier ist 4,76 Meter lang und damit praktisch genauso groß wie sein Verbrenner-Bruder. Die Proportionen unterscheiden sich dennoch. Weil unter der Fronthaube kein langer Verbrennungsmotor untergebracht werden muss, fällt die Haube kürzer aus, die Fahrgastzelle beginnt weiter vorn. Der Radstand beträgt 2,90 Meter, ganze vier Zentimeter mehr als beim neuen Benziner.

Das kommt vor allem der Kniefreiheit im Fond zugute. Platz für die Beine ist durchaus vorhanden, auch die Kopffreiheit überrascht positiv. Bequem sitzt man deshalb noch lange nicht.

Die Rückbank ist ausgesprochen tief montiert, wodurch die Oberschenkel keine Unterstützung finden und die Knie stark angewinkelt werden. Unter den Vordersitzen bleibt zudem praktisch kein Platz für die Füße. Das kennt man von Elektroautos, deren Batterie den Fahrzeugboden anhebt. Auf längeren Strecken ist diese Sitzhaltung wenig erfreulich.

Vorne sitzt man viel höher als im Verbrenner, für eine sportliche BMW-Limousine sogar ausgesprochen hoch. Das ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man von einem Verbrenner-BMW umsteigt, ist aber nicht zu vermeiden, weil die Batterie im Boden nicht verhandelbar ist. Eher ist es als beachtlich anzusehen, dass BMW eine derart dynamische Karosserielinie realisieren konnte – und das war den Münchner zurecht wichtiger, als ein Raumwunder für Sitzriesen auf der Rückbank zu konstruieren.

Der Kofferraum fasst 420 Liter und damit 30 Liter weniger als beim Verbrenner. Immerhin gibt es die Möglichkeit, die Rücksitzlehnen steiler zu stellen und so zusätzlichen Stauraum zu gewinnen. Außerdem lassen sie sich im Verhältnis 40:20:40 umklappen. Und BMW hat auch unter der Fronthaube ein Gepäckfach vorgesehen: Der Frunk fasst weitere 31 Liter – perfekt fürs Ladekabel.

Der frunk reicht locker fürs Ladekabel.
Der frunk reicht locker fürs Ladekabel.(Bild: BMW)
(Bild: BMW)

Panoramic iDrive deutlich gereift
Im Cockpit dominiert das Panoramic iDrive. Die wichtigsten Anzeigen erscheinen in einem breiten, schwarz hinterlegten Bereich am unteren Rand der Windschutzscheibe. Dazu kommt der 17,9 Zoll große Zentralbildschirm, optional ergänzt um ein dreidimensionales Head-up-Display.

Das Konzept kennen wir bereits aus dem iX3. Im i3 zeigt es sich weiterentwickelt. BMW hat die Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration erweitert, unter anderem durch größere und flexibler platzierbare Widgets. 

Das ist eine sinnvolle Verbesserung, zumal die Bedienung über Touchscreen und Lenkrad-Touchblöcke durchaus Eingewöhnung verlangt. Die zusätzlichen Möglichkeiten soll auch der iX3 bekommen.

(Bild: Tom Kirkpatrick; BMW Group)
(Bild: BMW)
(Bild: BMW)
(Bild: BMW)
(Bild: BMW)

Erfreulich gut funktioniert der optionale Autobahnassistent. Auf geeigneten Autobahnabschnitten kann man die Hände vom Lenkrad nehmen, solange man aufmerksam bleibt und das Verkehrsgeschehen beobachtet. Die Überwachung des Fahrers erfolgt per Kamera.

Der Assistent hält das Auto sehr souverän in der Spur, regelt Geschwindigkeit und Abstand harmonisch und entlastet auf längeren Autobahnetappen. Spurwechsel schlägt er vor, der Fahrer bestätigt per Blick in den Spiegel. Warum es immer wieder passiert, dass das Auto trotzdem hinter einem langsamen Lkw hinterherschleicht oder allein auf weiter Flur auf der Mittelspur bleibt, ist uns allerdings ein Rätsel.

Lesen Sie auch:
Mit bis zu 210 km/h
Wie langstreckentauglich ist der BMW iX3 wirklich?
05.08.2026
Quer durch Europa
BMW i3 fährt Fabelrekord über fast 6000 Kilometer
11.11.2026
Reichweitenkönig
BMW i3: Hightech-Elektro-3er mit gewagtem Design
18.03.2026

Bis zu 912 Kilometer Reichweite
Unter dem Wagenboden steckt ein Akku mit 108,7 kWh nutzbarer Kapazität. Damit kommt der i3 50 xDrive nach WLTP je nach Ausstattung und Bereifung auf 729 bis 912 Kilometer Reichweite. Für den Testwagen werden 850 Kilometer ausgewiesen. Das ist ein phantastischer Wert.

Auch beim Laden zeigt die Neue Klasse Klasse. Die 800-Volt-Technik erlaubt bis zu 400 kW Gleichstrom-Ladeleistung. Unter idealen Bedingungen soll der Akku in 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen sein. Zu Hause lädt der i3 serienmäßig mit 11 kW Wechselstrom, optional sind 22 kW möglich. Auch bidirektionales Laden wird unterstützt.

Eine österreichische Besonderheit steckt übrigens im Antrieb: Die Elektromotoren der neuen BMW-Generation stammen aus dem BMW-Werk Steyr.

Der Preis der Fahrfreude
In Österreich beginnt der BMW i3 50 xDrive bei 65.900 Euro. Die umfangreicher ausgestattete First Edition kostet ab 75.242 Euro. Das Basismodell BMW i3 40 xDrive mit 275 kW/374 PS und 82,8 kWh Akkukapazität ist ab 59.900 Euro erhältlich.

Fahrzit
Der neue BMW i3 50 xDrive verbindet die Welten: das emotionale Verbrenner-Fahren und das vernünftige Stromern. Dem Eindruck, dass Elektroautos Emotionen missen lassen, begegnet er mit einem absolut emotionalen Fahrgefühl, das für eine geradezu innige Verbindung mit dem Fahrzeug sorgt. Dazu kommt eine Reichweite, die Elektro-Skeptikern die Trumpfkarten ziehen. BMW hat die Formel gefunden – für die Quadratur der Sportlimousine.

Warum?
Phänomenale Reichweite
Toller Antrieb
Großartiges Fahrwerk

Warum nicht?
Eingeschränkte Platzverhältnisse auf der Rückbank

Oder vielleicht …
… BMW iX3 auf der gleichen Plattform

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
16.11.2026 06:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Emotion = E x Spaß²
BMW i3 schafft die Quadratur der Sport-Limousine
Die Voll-LED-Beleuchtung rundum verströmt eine Hochwertigkeit, die viele Kunden überraschen ...
Krone Plus Logo
„Quantenspring“
Dacia Spring: So fährt der günstigste E-uropäer
Mit Sechszylinder!
Neuer 3er-BMW: Fährt klassischer, als er aussieht
Kann sogar schwimmen
Rolls-Royce-Killer aus China kostet 300.000 Euro!
Das On-Board-Video
Diesmal kein Crash: BYD-Bolide knackt 500 km/h!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
103.947 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
102.924 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Ski Alpin
Drama um Joshua Sturm! Samba-Party bei ÖSV-Debakel
68.202 mal gelesen
Joshua Sturm ist im zweiten Durchgang ausgeschieden. 
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1193 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
1040 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
819 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Mehr Motor
Emotion = E x Spaß²
BMW i3 schafft die Quadratur der Sport-Limousine
Nicht alles ist legal
LED-Licht zum Nachrüsten teils besser als Original
Hybrid soll‘s richten
Skoda verabschiedet sich bei Bestseller vom Diesel
Zwölf Euro pro Auto
Nicht nur bei Volkswagen brechen die Gewinne ein
Krone Plus Logo
„Quantenspring“
Dacia Spring: So fährt der günstigste E-uropäer

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf