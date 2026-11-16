BMW i3 schafft die Quadratur der Sport-Limousine

Sportlich wie ein guter alter Dreier, komfortabel wie eine klassische Limousine: Der neue elektrische BMW i3 50 xDrive schafft einen erstaunlichen Spagat. Und zeigt dabei, wie Fahrfreude und Emotion auch mit gutem Gewissen funktionieren. Wie das geht, erfährt Stephan Schätzl hier oben im Video.
Natürlich waren die Erwartungen hoch. Der 3er ist seit gut 50 Jahren das Herzstück der Marke, und nun soll die vollelektrische Variante der Neuen Klasse zeigen, was BMW unter Fahrfreude der nächsten Generation versteht. Mit dem iX3 haben die Münchner bereits einen beeindruckenden Auftakt dieser neuen Generation bayerischer Elektroautos hingelegt. Der i3 ist eigentlich sogar die größere Bewährungsprobe. Eine Sportlimousine muss sich schließlich an anderen Maßstäben messen lassen als ein SUV.
Fahrwerk und Lenkung: eine Klasse für sich
Dass das adaptive Fahrwerk absolut gelungen ist, konnten wir im M350 xDrive, dem Verbrenner-3er mit Dreiliter-Reihensechszylinder erfahren. Unser Test-i3 hatte hingegen das Standard-Stahl-Fahrwerk an Bord, mit hubabhängiger Dämpfung, Doppelgelenk-Federbeinen vorn und einer neuen Fünflenkerachse hinten.
Der i3 verarbeitet Unebenheiten souverän und geschmeidig, bleibt bei forcierter Fahrt aber absolut präzise. Er wirkt nie zu hart, folgt Richtungswechseln willig und vermittelt dabei ein angenehm sattes Fahrgefühl. Diese Kombination aus sportlicher Verbindlichkeit und ausgezeichnetem Federungskomfort gelingt nur wenigen Autos so überzeugend. Seine 2205 kg DIN-Leergewicht merkt man ihm nicht an.
Die Lenkung vermittelt jede Menge Information darüber, was zwischen Reifen und Fahrbahn passiert, ohne nervös zu wirken. Die Lenkkräfte lassen sich einstellen, sodass sich jeder damit wohlfühlen wird. Die Feinfühligkeit wird davon nicht beeinflusst. Egal, bei welchem Tempo – man nimmt Kurven intuitiv und exakt.
Dazu passt, dass die elektronische Fahrdynamikregelung ihre Arbeit ausgesprochen unauffällig erledigt. BMW nennt das zentrale Steuergerät „Heart of Joy“. Es koordiniert Antrieb, Bremse, Rekuperation und Teile der Lenkungsregelung und soll zehnmal schneller reagieren als bisherige Systeme. Die technische Erklärung ist komplizierter als das Ergebnis: Der i3 fühlt sich erstaunlich natürlich an.
469 PS und eine Bremse zum Verlieben
Dass der BMW i3 50 xDrive ordentlich anschiebt, überrascht dagegen weniger. Zwei Elektromotoren liefern gemeinsam 345 kW/469 PS und 645 Nm, die über alle vier Räder auf die Straße gelangen. Den Sprint auf 100 km/h erledigt die Limousine laut BMW in 4,7 Sekunden, bei 200 km/h wird elektronisch abgeregelt.
Dieses Übermaß an Kraft lässt sich auch fein dosieren lässt. Das passt zum insgesamt außergewöhnlich harmonischen Fahrgefühl …
… genauso wie die phänomenalen Bremsen. Das Bremsgefühl ist absolut natürlich, das Dosieren ein Kinderspiel. Okay, das können viele andere Hersteller auch. Eine Sache ist aber outstanding: das Anhalten. Der BMW i3 rekuperiert (wie auch der iX3) bis zum Stillstand, was ein absolut ruckfreies Stehenbleiben ermöglicht. Das typische Kopfnicken entfällt. BMW nennt die Funktion „Soft Stop“. Im Fall einer Vollbremsung halten sich die Bremsbeläge natürlich nicht so zurück – wobei man schon wirklich sehr fest in die Eisen steigen muss, damit der Einsatz der Reibbremse überhaupt notwendig wird, sagt BMW.
Vorne hoch, hinten tief
Der elektrische Dreier ist 4,76 Meter lang und damit praktisch genauso groß wie sein Verbrenner-Bruder. Die Proportionen unterscheiden sich dennoch. Weil unter der Fronthaube kein langer Verbrennungsmotor untergebracht werden muss, fällt die Haube kürzer aus, die Fahrgastzelle beginnt weiter vorn. Der Radstand beträgt 2,90 Meter, ganze vier Zentimeter mehr als beim neuen Benziner.
Das kommt vor allem der Kniefreiheit im Fond zugute. Platz für die Beine ist durchaus vorhanden, auch die Kopffreiheit überrascht positiv. Bequem sitzt man deshalb noch lange nicht.
Die Rückbank ist ausgesprochen tief montiert, wodurch die Oberschenkel keine Unterstützung finden und die Knie stark angewinkelt werden. Unter den Vordersitzen bleibt zudem praktisch kein Platz für die Füße. Das kennt man von Elektroautos, deren Batterie den Fahrzeugboden anhebt. Auf längeren Strecken ist diese Sitzhaltung wenig erfreulich.
Vorne sitzt man viel höher als im Verbrenner, für eine sportliche BMW-Limousine sogar ausgesprochen hoch. Das ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man von einem Verbrenner-BMW umsteigt, ist aber nicht zu vermeiden, weil die Batterie im Boden nicht verhandelbar ist. Eher ist es als beachtlich anzusehen, dass BMW eine derart dynamische Karosserielinie realisieren konnte – und das war den Münchner zurecht wichtiger, als ein Raumwunder für Sitzriesen auf der Rückbank zu konstruieren.
Der Kofferraum fasst 420 Liter und damit 30 Liter weniger als beim Verbrenner. Immerhin gibt es die Möglichkeit, die Rücksitzlehnen steiler zu stellen und so zusätzlichen Stauraum zu gewinnen. Außerdem lassen sie sich im Verhältnis 40:20:40 umklappen. Und BMW hat auch unter der Fronthaube ein Gepäckfach vorgesehen: Der Frunk fasst weitere 31 Liter – perfekt fürs Ladekabel.
Panoramic iDrive deutlich gereift
Im Cockpit dominiert das Panoramic iDrive. Die wichtigsten Anzeigen erscheinen in einem breiten, schwarz hinterlegten Bereich am unteren Rand der Windschutzscheibe. Dazu kommt der 17,9 Zoll große Zentralbildschirm, optional ergänzt um ein dreidimensionales Head-up-Display.
Das Konzept kennen wir bereits aus dem iX3. Im i3 zeigt es sich weiterentwickelt. BMW hat die Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration erweitert, unter anderem durch größere und flexibler platzierbare Widgets.
Das ist eine sinnvolle Verbesserung, zumal die Bedienung über Touchscreen und Lenkrad-Touchblöcke durchaus Eingewöhnung verlangt. Die zusätzlichen Möglichkeiten soll auch der iX3 bekommen.
Erfreulich gut funktioniert der optionale Autobahnassistent. Auf geeigneten Autobahnabschnitten kann man die Hände vom Lenkrad nehmen, solange man aufmerksam bleibt und das Verkehrsgeschehen beobachtet. Die Überwachung des Fahrers erfolgt per Kamera.
Der Assistent hält das Auto sehr souverän in der Spur, regelt Geschwindigkeit und Abstand harmonisch und entlastet auf längeren Autobahnetappen. Spurwechsel schlägt er vor, der Fahrer bestätigt per Blick in den Spiegel. Warum es immer wieder passiert, dass das Auto trotzdem hinter einem langsamen Lkw hinterherschleicht oder allein auf weiter Flur auf der Mittelspur bleibt, ist uns allerdings ein Rätsel.
Bis zu 912 Kilometer Reichweite
Unter dem Wagenboden steckt ein Akku mit 108,7 kWh nutzbarer Kapazität. Damit kommt der i3 50 xDrive nach WLTP je nach Ausstattung und Bereifung auf 729 bis 912 Kilometer Reichweite. Für den Testwagen werden 850 Kilometer ausgewiesen. Das ist ein phantastischer Wert.
Auch beim Laden zeigt die Neue Klasse Klasse. Die 800-Volt-Technik erlaubt bis zu 400 kW Gleichstrom-Ladeleistung. Unter idealen Bedingungen soll der Akku in 21 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen sein. Zu Hause lädt der i3 serienmäßig mit 11 kW Wechselstrom, optional sind 22 kW möglich. Auch bidirektionales Laden wird unterstützt.
Eine österreichische Besonderheit steckt übrigens im Antrieb: Die Elektromotoren der neuen BMW-Generation stammen aus dem BMW-Werk Steyr.
Der Preis der Fahrfreude
In Österreich beginnt der BMW i3 50 xDrive bei 65.900 Euro. Die umfangreicher ausgestattete First Edition kostet ab 75.242 Euro. Das Basismodell BMW i3 40 xDrive mit 275 kW/374 PS und 82,8 kWh Akkukapazität ist ab 59.900 Euro erhältlich.
Fahrzit
Der neue BMW i3 50 xDrive verbindet die Welten: das emotionale Verbrenner-Fahren und das vernünftige Stromern. Dem Eindruck, dass Elektroautos Emotionen missen lassen, begegnet er mit einem absolut emotionalen Fahrgefühl, das für eine geradezu innige Verbindung mit dem Fahrzeug sorgt. Dazu kommt eine Reichweite, die Elektro-Skeptikern die Trumpfkarten ziehen. BMW hat die Formel gefunden – für die Quadratur der Sportlimousine.
Warum?
Phänomenale Reichweite
Toller Antrieb
Großartiges Fahrwerk
Warum nicht?
Eingeschränkte Platzverhältnisse auf der Rückbank
Oder vielleicht …
… BMW iX3 auf der gleichen Plattform
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