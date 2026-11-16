BMW i3 schafft die Quadratur der Sport-Limousine

… genauso wie die phänomenalen Bremsen. Das Bremsgefühl ist absolut natürlich, das Dosieren ein Kinderspiel. Okay, das können viele andere Hersteller auch. Eine Sache ist aber outstanding: das Anhalten. Der BMW i3 rekuperiert (wie auch der iX3) bis zum Stillstand, was ein absolut ruckfreies Stehenbleiben ermöglicht. Das typische Kopfnicken entfällt. BMW nennt die Funktion „Soft Stop“. Im Fall einer Vollbremsung halten sich die Bremsbeläge natürlich nicht so zurück – wobei man schon wirklich sehr fest in die Eisen steigen muss, damit der Einsatz der Reibbremse überhaupt notwendig wird, sagt BMW.