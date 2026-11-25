Pleiten machen vor keiner Branche Halt – auch nicht vor Friseuren und Perückenmachern, wie ein Fall aus Innsbruck jetzt zeigt. Der Betreiber eines Salons ist insolvent, ein Konkursverfahren wurde eröffnet. Zwei Dienstnehmer bangen nun um ihren Job.
Über den Betreiber des „Luxus Styling Salon“ in der Innsbrucker Bürgerstraße sei ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870 am Mittwoch. Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass der Betreiber „seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne.
Der Schuldner sei als Friseur und Perückenmacher tätig. Nach den vorliegenden Angaben beschäftigt der Betrieb derzeit zwei Mitarbeiter.
Gläubiger brachte Antrag ein
„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so der KSV1870. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz sei von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden.
Höhe der Schulden noch unklar
Ob die Insolvenzverwaltung den Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, werde sich erst zeigen. „Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Es bleibt insbesondere abzuwarten, ob der Schuldner in der Lage ist, nachvollziehbar darzustellen, dass eine Fortführung auf wirtschaftlich soliden Beinen stehen kann“, so der Kreditschutzverband.
Über die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten würden sich aktuell keine seriösen Angaben machen lassen.
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