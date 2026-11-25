Kunden müssen zum Verkäufer vor Ort

Eine bequeme Lieferung vor die Haustüre gibt es in den USA nicht: Wer ein Auto über Amazon kaufen will, kann das Angebot online wie gewohnt durchstöbern und zunächst einen Wagen zum Kauf reservieren. Anschließend können Kunden das Fahrzeug bei einem örtlichen Händler besichtigen. Amazon tritt dementsprechend nicht als Verkäufer, sondern als Vermittler auf: Die Plattform stellt die entsprechenden Verträge zur Verfügung, abgeschlossen werden sie jedoch persönlich im Shop.