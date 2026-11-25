In USA bereits möglich
Versandgigant Amazon verkauft bald Autos in Europa
In den USA können Kunden bereits Autos via Amazon bestellen, jetzt will der Versandhändler das Angebot auch nach Europa bringen. In Großbritannien soll man bereits Anfang 2027 Fahrzeuge online bestellen können. Bevor das europaweit möglich sein wird, muss Amazon wohl noch einige Hindernisse überwinden …
Mit dem neuen Angebot in Großbritannien weitet der US-Onlineriese seinen Geschäftszweig „Amazon Autos“ auf Europa aus, wie das Unternehmen mitteilte. Kaufen können die Briten neue Autos und geprüfte Gebrauchtwagen der Marke Hyundai sowie Gebrauchtwagen des britischen Autohändlers Vertu Motors. Das Angebot soll um weitere Handelspartner erweitert werden.
In den USA schon seit 2024
In den USA wurde „Amazon Autos“ bereits 2024 eingeführt. Inzwischen werden dort den Angaben zufolge an zahlreichen Standorten in Zusammenarbeit mit lokalen Händlern Fahrzeuge von 35 Marken verkauft.
Ein genaues Datum für den Start von „Amazon Autos“ in der EU gibt es bislang nicht. Der Versandriese lediglich an: „Arriving soon.“ („In Kürze erhältlich.“):
Kunden müssen zum Verkäufer vor Ort
Eine bequeme Lieferung vor die Haustüre gibt es in den USA nicht: Wer ein Auto über Amazon kaufen will, kann das Angebot online wie gewohnt durchstöbern und zunächst einen Wagen zum Kauf reservieren. Anschließend können Kunden das Fahrzeug bei einem örtlichen Händler besichtigen. Amazon tritt dementsprechend nicht als Verkäufer, sondern als Vermittler auf: Die Plattform stellt die entsprechenden Verträge zur Verfügung, abgeschlossen werden sie jedoch persönlich im Shop.
Dennoch soll sich der Online-Kauf von Fahrzeugen „genauso einfach und transparent anfühlen, wie jeder andere Einkauf bei Amazon“, sagte Matt Nuffort, der Leiter von Amazon Autos International.
Könnte Amazon an Datenschutzregeln scheitern?
Der Start in Großbritannien gilt als europäischer Testballon. Innerhalb der EU könnte sich der Verkauf von Autos über den Online-Versandhändler jedoch schwieriger herausstellen als in den USA. Besonders das strenge europäische Regulierungssystem könnte Probleme bei der Expansion bereiten, wie die „Automobilwoche“ berichtete. Darunter fallen zum Beispiel die Datenschutzregelungen, die in Europa um einiges strenger ausfallen.
Auch die unterschiedlichen Verkaufsmodelle könnten Schwierigkeiten bereiten. Während US-amerikanische Händler durchschnittlich mehr als 200 Neuwagen auf Lager haben, um jederzeit an Kunden verkaufen zu können, wird in Europa viel auf Bestellung produziert. Ob es „Amazon Autos“ künftig auch in Österreich gibt, ist noch deshalb unklar.
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