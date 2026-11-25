Das Burgenland altert am meisten

Sowohl beim Alter als auch beim Wachstum der Bevölkerung gibt es regionale Unterschiede. Wien wird laut den Prognosen am stärksten wachsen – und zwar um 6,4 Prozent bis Mitte 2040. In Kärnten wird die Bevölkerung hingegen am stärksten schrumpfen – voraussichtlich um vier Prozent. Das Burgenland altert am meisten. Dort soll bis 2040 jede dritte Person über 65 Jahre alt sein. In Wien soll das nur jede fünfte Person betreffen, womit die Hauptstadt am jüngsten bleiben würde. Das erklärt sich laut Statistik Austria durch die Zu- und Abwanderung. So würden nach Wien hauptsächlich jüngere Menschen zuwandern, sagte Lenk.