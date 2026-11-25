Österreichs Zuwanderung kann die niedrigen Geburtenzahlen nicht mehr ausgleichen. Im Vorjahr sei die Bevölkerung nur um 27.000 Menschen gewachsen, teilte Statistik Austria am Mittwoch mit. Vor zwei Jahren rechnete die Behörde noch damit, dass Österreich die Grenze von zehn Millionen knacken könnte.
Danach sieht es nun nicht mehr aus. Laut der aktuellen Prognose wird die Bevölkerung Österreichs bis 2040 noch von 9,2 Millionen auf 9,36 Millionen wachsen. Danach wird bis 2080 ein Rückgang auf 9,04 Millionen Menschen erwartet. Grund seien einerseits eine schwächer steigende Lebenserwartung sowie andererseits sinkende Fertilitätsraten, hieß es. „Im Jahr 2040 werden in allen Bundesländern mehr Personen sterben als geboren“, prognostizierte die Demografieexpertin Hannah Diethard. Bereits 2025 sei mit 1,3 Kindern pro Frau „ein historischer Tiefstand“ erreicht. In den kommenden Jahrzehnten werde voraussichtlich auch die Zuwanderung zurückgehen.
„Aktuell liegt die Lebenserwartung der Frauen bei 84,6 Jahren, jene der Männer bei 80,1 Jahren“, sagte Manuela Lenk, Generaldirektorin bei Statistik Austria. Derzeit seien noch 60,4 Prozent der Menschen in Österreich zwischen 20 und 64 Jahren, bis 2080 soll diese Zahl auf 53,6 Prozent sinken. Die Zahl der Erwerbspersonen soll aber gleich bleiben. Das hat unter anderem mit einer erhöhten Nachfrage nach älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, einem Zuwachs der Erwerbsquoten bei Frauen und mit strengeren Zugängen zu vorzeitigen Pensionen zu tun.
So soll sich Österreichs Bevölkerung bis 2080 entwickeln:
Das Burgenland altert am meisten
Sowohl beim Alter als auch beim Wachstum der Bevölkerung gibt es regionale Unterschiede. Wien wird laut den Prognosen am stärksten wachsen – und zwar um 6,4 Prozent bis Mitte 2040. In Kärnten wird die Bevölkerung hingegen am stärksten schrumpfen – voraussichtlich um vier Prozent. Das Burgenland altert am meisten. Dort soll bis 2040 jede dritte Person über 65 Jahre alt sein. In Wien soll das nur jede fünfte Person betreffen, womit die Hauptstadt am jüngsten bleiben würde. Das erklärt sich laut Statistik Austria durch die Zu- und Abwanderung. So würden nach Wien hauptsächlich jüngere Menschen zuwandern, sagte Lenk.
Als Reaktion auf die Daten haben am Mittwoch unter anderem die Industriellenvereinigung (IV) und die Junge Wirtschaft neue Regeln für die Pension gefordert, darunter ein höheres Pensionsantrittsalter und „wirksame Anreize für längeres Arbeiten“. Verschärfungen würden für Verunsicherung bei den Menschen sorgen, meint hingegen der Pensionistenverband Österreich.
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