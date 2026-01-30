Super-GTI: So knackig fährt VWs Jubiläums-Sportler

Andererseits kann der Golf in Sachen Bedienung auch manches richtig gut. So gibt es am Lenkrad echte Tasten, die nicht nur gut zu bedienen, sondern auch selbsterklärend sind. Und den Radartempomaten kann man blitzschnell auf klassischen Tempomaten umschalten, wenn man gerade keine Abstandsregelung braucht. Das ist ein Feature, das VW im Herbst neu eingeführt hat – während es bei BMW, wo es seit vielen Jahren üblich war, erst im Menü versteckt und zuletzt beim iX3 komplett verschwunden ist.