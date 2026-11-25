Die geplante Gesundheitsreform sorgt schon vor ihrer Präsentation für heftigen Wirbel. Die Ärztekammer sieht die Patientenversorgung in Gefahr und wirft der Regierung massive Eingriffe in die ärztliche Tätigkeit vor. Von Einschränkungen für Wahlärzte bis hin zu einem aufgezwungenen Gesamtvertrag reichen die Befürchtungen. Doch Gesundheitsministerium und Krankenkasse halten dagegen.
Unter dem Slogan „Versorgung bedroht – Patienten in Not!“ hat die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) am Mittwoch eine Gegenkampagne gestartet. Präsident Johannes Steinhart präsentierte bei einer Pressekonferenz Gesetzesentwürfe, die der Kammer zugespielt worden seien. Darin seien unter anderem weitreichende Änderungen für niedergelassene Ärzte vorgesehen.
Besonders sauer stößt den Standesvertretern auf, dass bei den geplanten Gesundheitskliniken ärztliche Gruppenpraxen als Organisationsform ausgeschlossen sein sollen. Stattdessen wären nur Ambulatorien vorgesehen. Diese unterstehen in der Regel der Wirtschafts- und nicht der Ärztekammer. Für die ÖÄK eine Benachteiligung der niedergelassenen Ärzte.
Streit um Gesamtvertrag und Wahlärzte
Alarm schlägt die Kammer auch wegen eines möglichen Zwangs zu einem österreichweiten Gesamtvertrag. Sollten sich Ärztekammer und Sozialversicherung weiterhin nicht einigen, könnte künftig die Bundesschiedskommission einen der neun bestehenden Landesverträge für ganz Österreich für gültig erklären. Einen solchen Eingriff lehnt die ÖÄK entschieden ab.
Weitere Kritik betrifft eine geplante Bestimmung im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), wonach Vertragsärzten bei „unökonomischem Verhalten“ gekündigt werden könnte. Auch Wahlärzte wären von Änderungen betroffen: Sie müssten demnach die e-Card-Infrastruktur selbst dann verwenden, wenn sie weniger als 300 Patienten betreuen. Zudem könnten Bedarfsprüfungen den Berufszugang erschweren.
Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) wolle damit die Wahlarzttätigkeit unattraktiver machen, lautet der Vorwurf der Ärztekammer. Vizepräsident Edgar Wutscher warnte vor einer „Staatsmedizin“ und verglich die befürchteten Zustände sogar mit jenen im ehemaligen Ostblock. Seine größte Sorge sei, dass bei den Reformplänen die Patienten auf der Strecke blieben.
Regierung spricht von alten Entwürfen
Allerdings beziehen sich die von der Ärztekammer präsentierten Gesetzespassagen auf den 16. Oktober – und sind damit bereits mehr als einen Monat alt. Sowohl das Gesundheitsministerium als auch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) betonten, dass die Kammer auf Basis eines überholten Verhandlungsstands Alarm schlage. Die Pläne seien noch in Bewegung.
ÖGK-Obmann Andreas Huss bestätigte zwar, dass eine Frist für die Einigung auf einen Gesamtvertrag kommen könnte. Er nannte dafür den 31. Dezember 2028. Das bedeute aber nicht automatisch, dass danach tatsächlich ein Landesvertrag für ganz Österreich gelten werde. Man wolle mit der Androhung einer solchen Maßnahme Bewegung in die seit Jahren stockenden Verhandlungen bringen.
Reform liegt noch gar nicht auf dem Tisch
Auch bei den Gesundheitskliniken gebe es noch andere Überlegungen. So sei vonseiten der Sozialpartner auch eine Eigentümerschaft durch Ärzte vorgesehen. Das Ministerium kündigte weitere Gespräche mit der Ärztekammer an. „Nur ,Nein‘ zu sagen, ist noch kein Reformkonzept! Unser gemeinsames Ziel muss doch lauten, Österreichs Gesundheitssystem zurück an die Spitze zu bringen. Dazu müssen alle mitarbeiten“, erinnerte SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan.
Die Regierung will die Vorhaben im Rahmen der Reformpartnerschaft am 7. Dezember endverhandeln und voraussichtlich am 8. Dezember präsentieren. Neben dem Gesundheitsbereich umfasst diese auch Bildung, Energie sowie eine Verfassungs- und Verwaltungsbereinigung.
Grüne: „Geht nicht um Befindlichkeiten“
„Wir kennen bis heute weder eine Einigung innerhalb der Koalition noch eine Einigung zwischen den Systempartnern. Deshalb werden wir nicht vorgreifen und auch nichts im Vorhinein bewerten, was noch gar nicht am Tisch liegt“, reagiert Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen.
„Wir bewerten eine Reform einzig daran, was sich für die Patienten zum Besseren verändert. Und nicht daran, ob Ärztekammerfunktionäre panisch durch die Gegend laufen und sich für ihre eigenen Befindlichkeiten auf die Straße werfen. Eine Gesundheitsreform misst man am Wohl der Patient:innen, nicht am Puls der Kammerfunktionäre“, betont Schallmeiner.
ÖGK sieht „Panikmache“
Deutliche Kritik an der Vorgehensweise der Ärztekammer kam unterdessen auch von Peter McDonald, Co-Obmann der ÖGK. Er warf den Ärztevertretern „Panikmache“ und persönliche Angriffe auf die Gesundheitsministerin vor. Die Sorgen der Versicherten für mediale Aufmerksamkeit zu nutzen, sei unkonstruktiv. Die Debatte müsse sachlich geführt werden, mahnte McDonald.
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