Reform liegt noch gar nicht auf dem Tisch

Auch bei den Gesundheitskliniken gebe es noch andere Überlegungen. So sei vonseiten der Sozialpartner auch eine Eigentümerschaft durch Ärzte vorgesehen. Das Ministerium kündigte weitere Gespräche mit der Ärztekammer an. „Nur ,Nein‘ zu sagen, ist noch kein Reformkonzept! Unser gemeinsames Ziel muss doch lauten, Österreichs Gesundheitssystem zurück an die Spitze zu bringen. Dazu müssen alle mitarbeiten“, erinnerte SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan.