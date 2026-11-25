Ungebremst auf einen stehenden Pkw aufgefahren ist eine Salzburgerin (42) in der Ignaz-Harrer-Straße in der Stadt Salzburg. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf ein weiteres Fahrzeug geschoben, ein 31-jähriger Lenker unbestimmten Grades verletzt. Die 42-Jährige half nicht und verließ den Unfallort.
Kurze Zeit später wurde die Unfallverursacherin von der Polizei angehalten. Dabei verhielt sie sich äußerst aggressiv und beschimpfte die Beamten, weshalb sie festgenommen wurde.
Lenkerin mehrfach angezeigt
Ein Alkotest ergab bei der 42-Jährigen einen Wert von 1,22 Promille. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Zudem folgten Anzeigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Imstichlassen eines Verletzten und aggressiven Verhaltens.
Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
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