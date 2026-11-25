Ungebremst auf einen stehenden Pkw aufgefahren ist eine Salzburgerin (42) in der Ignaz-Harrer-Straße in der Stadt Salzburg. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf ein weiteres Fahrzeug geschoben, ein 31-jähriger Lenker unbestimmten Grades verletzt. Die 42-Jährige half nicht und verließ den Unfallort.