Wenn jemand das „meistunterschätzte Auto“ küren würde – der VW ID. Cross hätte gute Chancen auf den Titel. Faktisch einfach die SUV-Version des ID. Polo weist er Qualitäten auf, die wir ihm nicht zugetraut hätten. Ein Teil seines Geheimnisses: Er hat viel vom VW ID. Polo GTI. Was genau, erklärt Stephan Schätzl hier im Video!
Auch der ID. Cross steht auf der MEB+ genannten Frontantriebsplattform, wie der ID. Polo hat er 2,60 Meter Radstand, überragt ihn mit 4,15 Meter aber um zehn Zentimeter in der Länge und mit 1,58 m um 5 cm in der Höhe. Allerdings ist er zwei Zentimeter schmäler – 1,79 Meter.
Der Auftritt ist – trotz des neuen Familiengesichts - komplett eigenständig. Robuster, kantiger, massiver, mit stilisierten Luftauslässen an der C-Säule, die an den ID. Buzz bzw. an den seligen Bulli erinnern sollen.
Der Kofferraum fasst sensationelle 475 Liter, abzüglich des optionalen Subwoofers im Untergeschoss. Neben den passt aber locker ein Handgepäckstrolley. Klappt man die geteilten Rücksitzlehnen um, ergibt sich (dachhoch gemessen) ein 1345 Liter großer Laderaum. Dazu kommt ein 25-Liter-Frunk für Ladekabel & Co.
Für noch größere Transportaufgaben kann man mit dem größeren der beiden erhältlichen Akkus eine Anhängerkupplung mitbestellen (1200 kg Zuglast, 75 kg Stützlast).
Im Cockpit herrschen wertige Materialien vor, echte Tasten am Dashboard und am Lenkrad sowie eine gelungene Menüführung machen die Bedienung leicht. Der Retro-Tacho im VW-Golf-I-Stil bringt zusätzliche Sympathiepunkte. Die Detailfreude geht sogar so weit, dass sie sich in Wolfsburg Gedanken darüber gemacht haben, wie die Materialauswahl auf den Oberflächen die Raumakustik beeinflusst, sei es beim Musikhören oder schlicht bei Unterhaltungen. Ergebnis ist eine durch und durch angenehme und wohnliche Atmosphäre.
Er schaut nur so lieb drein …
… tatsächlich ist der VW ID. Cross aber ein echter Kurvenräuber, zugleich aber ungewöhnlich komfortabel. Das gilt jedenfalls für die hier gefahrene Version mit 211 PS, adaptivem Fahrwerk DCC und Performance-Reifen. Die Lenkung vermittelt Feedback ohne Ende, der Wagen lenkt punktgenau ein und lässt sich mit spielerischer Leichtigkeit durch schnelle Wechselkurven werfen, als wäre er ein Sport-SUV.
Was gar nicht so weit hergeholt ist, denn er übernimmt vom VW ID. Polo GTI die versteifte Verbundlenker-Hinterachse sowie die Vorderachs-Elastokinematik, wie uns ein Techniker bestätigt hat. Und eben DCC und Sportreifen (hier Bridgestone Potenza Sport). Das DCC ist in 15 Stufen feineinstellbar, ansonsten rufen Comfort- und Sport-Modus zwei deutlich voneinander zu unterscheidende Profile ab.
Der 226 PS starke GTI-Motor ist auch erhältlich, allerdings nur im noch sportlicher orientierten ID. Cross R-Line.
Auch das Bremsgefühl ist ganz hervorragend und kein Vergleich zu bisherigen ID-Modellen.
Die weiteren Antriebe
Alle Varianten des VW ID. Cross haben den neuen APP290-Motor an der Vorderachse, der bis zu 290 Nm maximales Drehmoment zu liefern imstande ist. Im Basismodell leistet er 85 kW/116 PS und ist an eine 37-kWh-LFP-Batterie gekoppelt. Das gilt auch für die Variante mit 99 kW/135 PS. In beiden Fällen sind 267 Nm das Maximum. Die WLTP-Reichweite liegt bei etwa 324 Kilometer.
Für hundert Kilometer mehr ist der 52-kWh-NMC-Akku gut, den die beiden starken Varianten im Boden haben. Der Testwagen absolviert den Standardsprint in 7,1 Sekunden und wird bei 160 km/h abgeregelt.
Die Reichweitenangaben gelten für die serienmäßigen rollwiderstandsoptimierten Reifen. Die Sportreifen kosten keinen Aufpreis, aber Reichweite.
Geladen wird zwar nur mit einer maximalen Ladeleistung von 88 bzw. 105 kW., das aber lange auf hohem Niveau und dadurch ziemlich schnell: von 10 bis 80 Prozent in rund 24 Minuten.
Die Preise
In Österreich beginnt die Preisliste bei 28.490 Euro für den ID. Cross Trend mit 116 PS. Der getestete 211-PS-Antrieb kostet in der Ausstattung Life mindestens 36.590 Euro (Unter Berücksichtigung der angebotenen Eintausch- und Finanzierungsboni sind niedrigere Preise möglich), als Style ab 39.790 Euro. Das adaptive DCC-Fahrwerk ist bei dieser Motorisierung für den Style als Sonderausstattung erhältlich und kostet entsprechend extra. Der Testwagen kommt mit Extras (von der Wärmepumpe über die 20-Zöller bis hin zu Massagesitzen und Top-Soundsystem) auf rund 47.500 Euro. Mit dabei ist auch der Connected Travel Assist, mit dem das automatisiert fahrende Auto selbsttätig vor roten Ampeln anhalten kann.
Fahrzit
Der VW ID. Cross sprengt die Klassengrenzen. Nicht bei der Größe (obwohl – beim Kofferraum schon), aber definitiv bei Materialauswahl und vor allem Fahrverhalten. In der getesteten Ausführung ist er immens komfortabel und frappierend dynamisch zu bewegen. Eine derart gefühlvolle Lenkung würden wir uns in vielen sehr viel teureren Autos wünschen. Dazu kommt, dass VW fast sämtliche Bedienschrullen abgelegt hat. Nur den Umgang mit den Rekuperationsstufen dürfen sie gerne nochmal überdenken (siehe Video!).
Für das, was er bietet (bzw. bieten kann, wenn man es mitbestellt), ist der VW ID. Cross tatsächlich als günstig zu bezeichnen. Wer dem widerspricht, hat wahrscheinlich einen billigen Kleinwagen erwartet – dazu ist der kleine Wolfsburger aber durch und durch zu hochwertig.
Warum?
Ausgezeichnetes DCC-Fahrwerk
Sehr gefühlvolle Lenkung
Hochwertige Materialien
Enorm viel Kofferraum
Warum nicht?
Begrenzte Reichweite auf Langstrecken
Oder vielleicht …
… Skoda Epiq als enger technischer Verwandter oder Cupra Raval für Fahrer, die es betont sportlich mögen. Auch der Kia EV3 ist eine interessante Alternative mit größerem Akku-Angebot.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.