Die Preise

In Österreich beginnt die Preisliste bei 28.490 Euro für den ID. Cross Trend mit 116 PS. Der getestete 211-PS-Antrieb kostet in der Ausstattung Life mindestens 36.590 Euro (Unter Berücksichtigung der angebotenen Eintausch- und Finanzierungsboni sind niedrigere Preise möglich), als Style ab 39.790 Euro. Das adaptive DCC-Fahrwerk ist bei dieser Motorisierung für den Style als Sonderausstattung erhältlich und kostet entsprechend extra. Der Testwagen kommt mit Extras (von der Wärmepumpe über die 20-Zöller bis hin zu Massagesitzen und Top-Soundsystem) auf rund 47.500 Euro. Mit dabei ist auch der Connected Travel Assist, mit dem das automatisiert fahrende Auto selbsttätig vor roten Ampeln anhalten kann.