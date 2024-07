Steigender Alkoholkonsum: Haben wir ein Problem?

Laut einer Studie der WHO trank jede Person ab 15 Jahre 2019 in Österreich durchschnittlich 12,2 Liter reinen Alkohol. Das ist nicht gerade wenig und wirft kein gutes Licht auf die Trinkgewohnheiten in unserem Land. Nicht nur Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene verharmlosen die Gefahren von übermäßigem Alkoholkonsum oder sind sich derer gar nicht bewusst. Für sie gehört das Trinken in der Gemeinschaft einfach dazu. Ob beim Fortgehen oder beim Gasthausbesuch – wer nicht mit Alkohol anstoßen will, wird oft kritisch beäugt und ist vor neugieren Fragen nicht sicher.