Mit Volljährigkeit kommt Abschiebung

Nach Angaben der Behörde handelte es sich bei den Betroffenen um Menschen im Alter von über 18 Jahren, die zuvor gemeinsam mit ihren Familien ein Aufenthaltsrecht hatten. Ihnen wurde nach Erreichen der Volljährigkeit aufgrund einer Gesetzesänderung vom 20. Juli 2021 ein neuer Aufenthaltstitel verweigert.