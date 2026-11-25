Missstände eingeräumt
Schweden schiebt junge Erwachsene vorerst nicht ab
Schwedens Migrationsbehörde setzt die Abschiebung junger Erwachsener vorübergehend aus, die als Kinder mit ihren Familien ins Land gekommen sind. Missstände wurden eingeräumt, ein neues Gesetz soll schon bald Sicherheit bieten.
Die Abschiebungen würden gestoppt, bis eine neue Gesetzgebung vorliege, teilte die Behörde am Mittwoch mit. „Es handelt sich um eine absolut außergewöhnliche Maßnahme“, erklärte Behördenleiterin Maria Mindhammar. Gegenüber dem Sender Sveriges Radio sagte sie, von der Aussetzung seien zwischen 1.000 und 1.500 Personen betroffen.
Missstände eingeräumt
Medien und Menschenrechtsorganisationen hatten zuvor von mehreren Fällen berichtet, in denen seit Jahren in Schweden lebende junge Menschen von Abschiebung bedroht waren, während ihre Familien bleiben durften. Die Migrationsbehörde räumte daraufhin Missstände ein.
Mit Volljährigkeit kommt Abschiebung
Nach Angaben der Behörde handelte es sich bei den Betroffenen um Menschen im Alter von über 18 Jahren, die zuvor gemeinsam mit ihren Familien ein Aufenthaltsrecht hatten. Ihnen wurde nach Erreichen der Volljährigkeit aufgrund einer Gesetzesänderung vom 20. Juli 2021 ein neuer Aufenthaltstitel verweigert.
Die Abgeordneten sollen nun bis zum Herbst 2027 ein neues Gesetz verabschieden, das den Migranten einen umfassenderen Schutz bieten soll. Nach dem großen Andrang von Asylsuchenden im Jahr 2015 hatten sowohl links- als auch rechtsgerichtete Regierungen in Schweden die Einwanderungspolitik verschärft.
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