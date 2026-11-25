Je früher Lungenkrebs erkannt wird, desto besser sind die Chancen auf Heilung. Doch kleine Veränderungen im Atmungsorgan können oft schwer zugänglich sein. Mit einem neuen roboter-assisitierten Bronchoskopie-System, das erstmals in Österreich an der Klinik Floridsdorf (W) zum Einsatz kommt, können verdächtige Gewebe gezielt untersucht werden.
75 Prozent der betroffenen Patienten werden leider erst in einem fortgeschrittenem Stadium diagnostiziert. Oft ist dann keine Heilung, sondern nur eine Lebensverlängerung möglich. Rund 5500 Lungenkrebs-Fälle treten in Österreich pro Jahr auf, über 4200 sterben jährlich daran. Jeder fünfte Todesfall durch Krebs hängt mit einem Lungenkarzinom zusammen.
Besteht der Verdacht auf Lungenkrebs, gehört die Untersuchung in Form einer Spiegelung der Atemwege (Bronchoskopie) zum Standard. Für die Diagnose ist häufig eine Gewebeprobe (Biopsie) von Lungenrundherden (oft erkannt in der Computertomografie, CT), erforderlich. Diese befinden sich vielfach in engen und schwer zugänglichen Stellen des Atmungsorgans, was für Ärzte zur Herausforderung werden kann.
Im Frühstadium diagnostizieren
„Mit diesem neuen minimalinvasiven Verfahren können nun auch schwer zugängliche Veränderungen in der Lunge leichter erreicht und Gewebeproben entnommen werden. Das ermöglicht eine Diagnose von Lungenkrebs im Frühstadium“, erklärt Prim. Priv.-Doz.Dr. Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf in Wien. Zu diesem Zeitpunkt vermögen die modernen Therapien dann gut zu wirken.
Mit einem hauchdünnen, hochflexiblen Robotik-Katheter können Ärzten in tief liegende schwer zugängliche Bereiche der Lunge gelangen. Dort erfolgt die Entnahme von Gewebe für Biopsie mit größerer Präzision und Genauigkeit als bei manuellen Bronchoskopien. Die Klinik Floridsdorf nutzt dieses System österreichweit als erstes Spital, bald sollen hierzulande weiter folgen und in den nächsten Jahren zum Standard werden.
„Unser Ziel ist es daher, früher zu diagnostizieren. Mit dem neuen System untersuchten wir bereits rund 60 Personen, nächstes Jahr sind 200 Bronchoskopien geplant. Wir haben bislang eine Diagnoserate von 96 Prozent“, so der Lungenkrebs-Experte auf einer Pressekonferenz in Wien. Patienten sollen schneller den richtigen Behandlungen zugeführt werden. Außerdem gibt er zu bedenken, dass nicht jede Veränderung Krebs sei. Dann könne man den Betroffenen eventuell auch unnötige schwere Operationen ersparen.
Vor der Lungenspiegelung selbst muss man keine Angst haben, betont der Arzt. Diese wird unter Kurznarkose durchgeführt, man kann noch am selben Tag nach Hause gehen.
Früherkennungsprogramme in Planung
Schon länger diskutiert wird über ein Lungenkrebs-Früherkennungsprogramm, da die Behandlung im Frühstadium wesentlich günstiger ablaufen würde – auch finanziell gesehen. Gerade Raucher sollten ohnehin jährlich einen Lungenfacharzt aufsuchen. „Ein Risikoscreening würde für Menschen ab 55 Jahren mit 15 Packyears (Konsum von einer Packung Zigaretten pro Tag über ein Jahr hinweg) Sinn machen“, bekräftigt auch Prim. Valipour.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.