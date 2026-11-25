„Unser Ziel ist es daher, früher zu diagnostizieren. Mit dem neuen System untersuchten wir bereits rund 60 Personen, nächstes Jahr sind 200 Bronchoskopien geplant. Wir haben bislang eine Diagnoserate von 96 Prozent“, so der Lungenkrebs-Experte auf einer Pressekonferenz in Wien. Patienten sollen schneller den richtigen Behandlungen zugeführt werden. Außerdem gibt er zu bedenken, dass nicht jede Veränderung Krebs sei. Dann könne man den Betroffenen eventuell auch unnötige schwere Operationen ersparen.