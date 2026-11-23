Ein neues SUV-Modell des chinesischen Autobauers BYD darf in der Europäischen Union vorerst nicht verkauft werden – und das, weil es einem bekannten Geländewagen zum Verwechseln ähnlich sehen soll. Ein niederländisches Gericht hat dem Hersteller nun einen Strich durch die Rechnung gemacht – und auch an der Börse hinterließ das Urteil Spuren.
Im Mittelpunkt steht der BYD Ti7, der dem britischen Land Rover Defender (L663) zu ähnlich sein soll. Ein Gericht in Den Haag untersagte am Freitag in einem Eilverfahren den Vertrieb des chinesischen SUV in der EU. Die Aktie von BYD reagierte prompt: Zu Handelsbeginn in Hongkong sackte sie am Montag um vier Prozent ab. Zum Handelsschluss stand noch ein Minus von 1,9 Prozent zu Buche.
Nach Ansicht des Richters weist der Ti7 mehrere charakteristische Designmerkmale des britischen Konkurrenten auf. Dazu zählen die gewölbten „Schultern“ der Karosserie, die abgerundeten Kanten, die Radkästen und die grundsätzliche Form des Fahrzeugs.
Die brisante Ähnlichkeit der beiden Fahrzeuge ist wohl kaum von der Hand zu weisen:
Verbot bis zum Ende des Hauptverfahrens
Jaguar Land Rover (JLR) hatte den Defender L663 im Jahr 2019 auf den Markt gebracht. BYD präsentierte seinen Ti7 hingegen erst 2025 in China. In Europa sollte das Modell ab 2027 erhältlich sein. Daraus wird vorerst nichts: Laut Gerichtsbeschluss darf BYD den Wagen weder in die EU einführen noch dort herstellen, lagern oder zum Verkauf anbieten.
Allerdings handelt es sich um eine vorläufige Entscheidung. Das Verbot gilt bis zum Abschluss des Hauptverfahrens.
BYD kündigt rechtlichen Widerstand an
Der chinesische Autobauer will das Urteil nicht akzeptieren und kündigte rechtliche Schritte an. Die Vorwürfe weist das Unternehmen entschieden zurück. „Der BYD Ti 7 ist das Ergebnis der eigenständigen Entwicklungsarbeit von BYD und verletzt keinerlei Rechte von JLR“, erklärte der Hersteller. Man werde „alle rechtlichen Mittel ausschöpfen“, um nachzuweisen, dass die Entscheidung falsch sei.
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