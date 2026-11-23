Im Mittelpunkt steht der BYD Ti7, der dem britischen Land Rover Defender (L663) zu ähnlich sein soll. Ein Gericht in Den Haag untersagte am Freitag in einem Eilverfahren den Vertrieb des chinesischen SUV in der EU. Die Aktie von BYD reagierte prompt: Zu Handelsbeginn in Hongkong sackte sie am Montag um vier Prozent ab. Zum Handelsschluss stand noch ein Minus von 1,9 Prozent zu Buche.