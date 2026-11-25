Weil ihm die Angestellten keinen Alkohol kredenzen wollten, zerstörte ein Burgenländer das Interieur einer McDonald‘s-Filiale. So richtig erinnern kann sich der 40-Jährige daran nicht.
Das Outfit legt den Verdacht nahe, dass der Angeklagte seinen Prozess am Landesgericht wie eine Jausen-Pause sieht. In staubiger Montur sitzt der Mittelburgenländer vor der Richterin, geh, tu weiter, ich muss zurück auf die Baustelle! Frau Rat scheint die Ungeduld nicht wahrzunehmen. Sie nimmt sich Zeit.
„Problem waren Tequilas und Schnaps“
Besprochen wird ein Vorfall am 20. September 2026. Um 0.30 Uhr rauschte der 40-Jährige mit einem Kumpanen beim McDonald’s in Steinberg-Dörfl ein. Wer wie wann warum das Auto dorthin pilotiert hat, ist eine andere Geschichte. Auch hier liegen die Erinnerungen diametral auseinander. „Wir waren vorher bei einer Eröffnungsfeier. Dort habe ich sieben oder acht Bier getrunken“, lässt der Facharbeiter wissen. „Das geht ja prinzipiell noch. Das Problem waren die Tequilas und der Schnaps dazwischen.“
Ja, er sei „ziemlich alkoholisiert gewesen“, als ihn auf dem Heimweg Hunger und vor allem Durst übermannten. Er bestellte 28 Big-Mac-Menüs und zu jedem ein Bier dazu – kostet um die 430 Euro. Wir wollen jetzt nicht hinterfragen, was der Angestellte hinter der Budel daraufhin zu ihm gesagt hat. Zusammengefasst: Nein! Es kam zu einer Rauferei, der Betrunkene wurde vor die Tür gesetzt.
„Weiß nicht, wie oft ich Steine geschmissen habe“
Draußen lagen diese ovalen Steine in der Gegend herum, die verhindern sollen, dass in den Beeten Unkraut sprießt. „Wie oft ich geschmissen habe, das weiß ich nicht mehr.“ Man einigt sich vor Gericht auf zwei Volltreffer: Die Scheibe am Eingang ging zu Bruch, ein Bestell-Terminal zersplitterte ebenfalls in hundert Stücke. „Sie wissen schon, dass Sie jemanden schwer verletzen oder sogar töten hätten können?“ – „Ja, klar, natürlich. Es tut mir leid.“
Zufriedenheit über die Diversion
Der Unbescholtene wird vermutlich zum ersten Mal im Leben mit dem Begriff Diversion konfrontiert: 600 Euro Geldstrafe. 150 Euro Verfahrenskosten. 4000 Euro Schadenswiedergutmachung. Bezahlt er fristgerecht, bleibt der Strafregisterauszug leer. Wird hart bei 60.000 Euro Schulden und der Sorgepflicht für zwei minderjährige Kinder. Aber er nickt.
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