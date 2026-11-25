„Problem waren Tequilas und Schnaps“

Besprochen wird ein Vorfall am 20. September 2026. Um 0.30 Uhr rauschte der 40-Jährige mit einem Kumpanen beim McDonald’s in Steinberg-Dörfl ein. Wer wie wann warum das Auto dorthin pilotiert hat, ist eine andere Geschichte. Auch hier liegen die Erinnerungen diametral auseinander. „Wir waren vorher bei einer Eröffnungsfeier. Dort habe ich sieben oder acht Bier getrunken“, lässt der Facharbeiter wissen. „Das geht ja prinzipiell noch. Das Problem waren die Tequilas und der Schnaps dazwischen.“