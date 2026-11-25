Verstappen amüsiert sich über Fehler

Auslöser für diese Aussagen waren die Spannungen zwischen Verstappen und George Russell beim Grand Prix von Las Vegas am vergangenen Wochenende. Russell hatte in der Schlussphase des Rennens versucht, seinen zweitplatzierten Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli zu überholen, um in Schlagdistanz zum Führenden Verstappen zu kommen. Dabei verbremste sich der Engländer folgenschwer und rutschte in die Bande – am Ende reichte es nur zu Platz neun.