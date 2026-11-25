Heftige Kritik an Max Verstappen! Der ehemalige Formel-1-Pilot Sebastien Bourdais schimpft nach dem Grand Prix von Las Vegas über das Verhalten des vierfachen Weltmeisters.
„Ich mag die Person nicht. Es gibt eine Sache an Max, die mich wirklich stört: Seine Sichtweise, die im Grunde darauf hinausläuft, dass er von den anderen verlangt, auf eine bestimmte Art und Weise für ihn zu fahren“, meint Bourdais, der von 2008 bis 2009 27 Formel-1-Rennen für Toro Rosso bestritt, in der Eurosport-Sendung „Les Fous du Volant“.
Und legt nach: „Verstappen selbst hingegen darf sich alles erlauben. Das ist etwas, das mich wirklich anwidert. Du kannst nicht extrem aggressiv fahren, alle anderen Fahrer in Schwierigkeiten bringen und dann erwarten, dass sie nett zu dir sind.“
Verstappen amüsiert sich über Fehler
Auslöser für diese Aussagen waren die Spannungen zwischen Verstappen und George Russell beim Grand Prix von Las Vegas am vergangenen Wochenende. Russell hatte in der Schlussphase des Rennens versucht, seinen zweitplatzierten Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli zu überholen, um in Schlagdistanz zum Führenden Verstappen zu kommen. Dabei verbremste sich der Engländer folgenschwer und rutschte in die Bande – am Ende reichte es nur zu Platz neun.
„Karma is a bitch“, sagte Verstappen an Russell gerichtet. „Es war ehrlich gesagt fantastisch, als ich in den Rückspiegel schaute und sah, was da passiert ist. Da dachte ich mir: ‘Fantastisch! Mein Tag wird immer besser!‘ Als ich dann als Erster die Ziellinie überquerte, war mein Tag perfekt.“
Brenzlige Situation im Training
Verstappen und Russell sind in der Vergangenheit schon öfter aneinandergeraten, auf und neben der Strecke. Beim Abschlusstraining in der US-Glücksspielmetropole wurde die Rivalität erneut entfacht, als Verstappen den Silberpfeil überholte, Russell konterte und sich die beiden in der Kurve berührten.
Verstappen kassierte von den Stewards eine Warnung, der Mercedes-Star äußerte seinen Unmut: „Ich werde nicht einfach hinnehmen, dass mich jemand so unfair behandelt und dann so tut, als wäre er größer und besser als alle anderen. Also ja, irgendjemand muss diesem Kerl die Stirn bieten“, hatte Russell gesagt.
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