Oberhalb von 1500 Metern werden in Südtirol und im Trentino zwischen 20 und 40 Zentimetern Neuschnee erwartet. Nach den Schneefällen der vergangenen Tage und der planmäßigen Präparierung der Pisten seien die Voraussetzungen für einen frühen Saisonstart gegeben, teilte der Skigebiet-Verbund Dolomiti Superski mit. Die Ferienregion umfasst die Täler in den Provinzen Bozen, Trient und Belluno. Im Winter stehen rund 1200 Kilometer Piste zur Verfügung, von denen mehr als die Hälfte direkt miteinander verbunden ist und mit einem Skipass vollständig genutzt werden kann.