Kräftiger Schneefall
Skigebiete in den Dolomiten öffnen am Wochenende
In den Dolomiten hat kräftiger Schneefall eingesetzt. In Südtirol und im Trentino (Italien) sank die Schneefallgrenze auf 700 Meter. An diesem Samstag sollen nun die ersten Skigebiete öffnen, darunter Cortina d‘Ampezzo, Obereggen und Kronplatz. Die übrigen Skigebiete sollen ab dem 4. Dezember schrittweise folgen.
Oberhalb von 1500 Metern werden in Südtirol und im Trentino zwischen 20 und 40 Zentimetern Neuschnee erwartet. Nach den Schneefällen der vergangenen Tage und der planmäßigen Präparierung der Pisten seien die Voraussetzungen für einen frühen Saisonstart gegeben, teilte der Skigebiet-Verbund Dolomiti Superski mit. Die Ferienregion umfasst die Täler in den Provinzen Bozen, Trient und Belluno. Im Winter stehen rund 1200 Kilometer Piste zur Verfügung, von denen mehr als die Hälfte direkt miteinander verbunden ist und mit einem Skipass vollständig genutzt werden kann.
Die Preise für die Skipässe steigen im Vergleich zum Vorjahr um etwa sechs Prozent, das wird mit den höheren Energiekosten begründet. Innerhalb von fünf Jahren summiert sich der Anstieg damit auf 20 Prozent. Ein Tagesskipass in der Hochsaison kostet bis zu 89 Euro. Zuletzt hat der Verbund die digitalen Angebote erweitert. Eine App bietet beispielsweise Echtzeitinformationen, Routenplanung und die Möglichkeit, sportliche Aktivitäten aufzuzeichnen. In ausgewählten Skigebieten können die Nutzerinnen und Nutzer ihr Smartphone als Zugang zu den Liftanlagen verwenden.
Künstliche Beschneiung unverzichtbar
Eine der größten Herausforderungen für die Gegend ist die Nachhaltigkeit des Wintersports. Aufgrund steigender Temperaturen und des Klimawandels ist die künstliche Beschneiung für viele Skigebiete unverzichtbar. Doch Schneekanonen verbrauchen Wasser und Energie. „Im Durchschnitt laufen die Schneekanonen während einer Wintersaison etwa 160 Stunden. Das entspricht ungefähr zwei Wochen“, sagte Marco Pappalardo, Marketingchef von Dolomiten Superski. Die Umweltbelastung hält er für überschaubar.
An diesem Samstag werden sieben Skigebiete in den Dolomiten öffnen, darunter Cortina d‘Ampezzo, Obereggen und Kronplatz. Ab dem 4. Dezember sollen die übrigen Skigebiete schrittweise folgen.
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