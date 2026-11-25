Neun Jahre lang lebte er im Exil, nun will er zurück auf die politische Bühne seiner Heimat. Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat seine Rückkehr nach Spanien angekündigt. Am 12. Dezember will er in Barcelona eintreffen und noch am selben Tag im Regionalparlament auftreten. Möglich macht diesen Schritt eine juristische Entscheidung, die ein jahrelanges Verfahren gegen ihn beendet.
„Ich werde in mein Land Katalonien zurückkehren, ohne um Erlaubnis oder Verzeihung bitten zu müssen und ohne auf irgendetwas verzichtet zu haben“, erklärte der 63-Jährige in Brüssel. Puigdemont war 2017 nach dem gescheiterten Unabhängigkeitsversuch Kataloniens nach Belgien geflohen. Seither hielt er sich überwiegend dort auf und entzog sich damit dem Zugriff der spanischen Justiz.
Gerichte machten Weg für Rückkehr frei
Auslöser für seine Ankündigung ist eine Entscheidung des Obersten Gerichts in Madrid. Dieses stellte das Verfahren gegen Puigdemont wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsprozess endgültig ein. Die Richter wandten dabei das 2024 verabschiedete Amnestiegesetz an. Dieses beendet die strafrechtliche Verfolgung zahlreicher Beteiligter an den katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen.
Zunächst hatte das Oberste Gericht die Amnestie für Puigdemont und andere Separatistenführer nicht gelten lassen. Es argumentierte, die Beschuldigten hätten sich durch die Verwendung öffentlicher Gelder für das Unabhängigkeitsreferendum persönlich bereichert. Das spanische Verfassungsgericht widersprach dieser Auslegung allerdings und stellte klar, dass auch dieser Vorwurf unter die Amnestie fällt.
Ein Konflikt, der Spanien erschütterte
Die Ereignisse gehen auf den Herbst 2017 zurück. Unter Puigdemonts Führung hatte Katalonien damals ein Referendum über die Unabhängigkeit abgehalten, das von der spanischen Justiz für illegal erklärt worden war. Anschließend erklärte die Regionalregierung einseitig die Unabhängigkeit.
Die damalige konservative Zentralregierung in Madrid reagierte mit drastischen Maßnahmen: Sie setzte die katalanische Regionalregierung ab und stellte die Region unter Zwangsverwaltung. Mehrere Mitstreiter Puigdemonts wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez begnadigte sie später.
Puigdemont konnte nicht begnadigt werden
Puigdemont selbst konnte nicht begnadigt werden, weil er nie verurteilt worden war. Stattdessen blieb er in Belgien. Mit der endgültigen Einstellung des Verfahrens könnte sich dieses Kapitel nun schließen – zumindest vorerst. Am 12. Dezember will der Separatistenchef jedenfalls demonstrativ nach Barcelona zurückkehren.
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