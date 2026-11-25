Neun Jahre lang lebte er im Exil, nun will er zurück auf die politische Bühne seiner Heimat. Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat seine Rückkehr nach Spanien angekündigt. Am 12. Dezember will er in Barcelona eintreffen und noch am selben Tag im Regionalparlament auftreten. Möglich macht diesen Schritt eine juristische Entscheidung, die ein jahrelanges Verfahren gegen ihn beendet.