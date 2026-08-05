Wie langstreckentauglich ist der BMW iX3 wirklich?

Fahrverhalten und Komfort

Das Fahrwerk des BMW iX3 ist nicht das komfortabelste (und das ist kein Bug, sondern ein Feature). Es werden weder adaptive Dämpfer noch eine Luftfederung angeboten. Kurze Unebenheiten spürt man daher deutlich, bei heftigeren Stößen spricht das Fahrwerk aber sehr sensibel an. Und vor allem: Der iX3 liegt richtig gut. Was ihm an Sänftenhaftigkeit fehlt, macht er mit Dynamik, Fahrstabilität und Handling wett. Die Lenkung vermittelt einen guten Kontakt zur Fahrbahn. Mit 2285 kg DIN-Leergewicht ist der Wagen relativ leicht, und auch diese 2,4 Tonnen merkt man ihm nicht an.