Rolls-Royce-Killer aus China kostet 300.000 Euro!

Präsentiert wurde der Altior am Samstag in Abu Dhabi. Er gehört zur Luxusmarke Yangwang, mit der BYD bereits den spektakulären Geländewagen U8 und den über 3000 PS starken Supersportwagen U9 Xtreme auf die Räder gestellt hat. Letzterer knackte erst vor wenigen Tagen mit 503,17 km/h die magische 500-km/h-Marke. Nun will man also auch noch in der automobilen Oberklasse für neue Maßstäbe sorgen.