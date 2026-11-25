Eine Nacht für die Ewigkeit: Am 30. Oktober 2027 verwandelt sich das Wiener Rathaus in ein Vampirschloss. Zehn gefeierte Musicalstars, glamouröse Kostüme und Tanz bis ins Morgengrauen versprechen ein außergewöhnliches Veranstaltungserlebnis. Der exklusive Vorverkauf startet morgen, 26.11. um 10 Uhr im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Wien wird um eine außergewöhnliche Ballattraktion reicher: Zum Halloween-Wochenende 2027 feiert der erste Wiener Ball der Vampire seine Premiere. Wo sonst die glanzvolle Wiener Balltradition zelebriert wird, übernehmen für eine Nacht Vampire, Untote, geheimnisvolle Grafen und glamouröse Gräfinnen das Zepter.
Zehn Musicalstars bitten zum Tanz
Für musikalische Gänsehautmomente sorgen Navina Heyne & Thomas Borchert, Nienke Latten & Aeneas Hollweg, Ann Mandrella & Drew Sarich, Marjan Shaki & Lukas Perman sowie Sabrina & Mark Seibert.
Mit unsterblichen Melodien aus „Tanz der Vampire“, „Dracula“, „Lestat“, „Twilight“ und weiteren Vampirklassikern begleiten die Stars das Publikum durch eine rauschende Ballnacht.
Glamour trifft Gänsehaut
Ob düster-elegant, extravagant oder herrlich schaurig – fantasievolle Kostüme sind ausdrücklich erwünscht. Auch Gäste in klassischer Abendrobe und Smoking sind herzlich willkommen. Mit mitreißender Musik, schauderhaft-köstlicher Kulinarik und Tanz bis ins Morgengrauen wird das Wiener Rathaus zum Treffpunkt der Untoten und Musicalfans.
Exklusiver PreSale: Jetzt Tickets sichern!
Am Donnerstag, 26. November 2026 um 10 Uhr startet der exklusive Vorverkauf im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at. Zur Auswahl stehen Flanierkarten, Tischplätze und streng limitierte VIP-Tickets auf der Galerie inklusive Welcome Drink.
Am 30. Oktober 2027 verwandelt sich das Wiener Rathaus in ein prachtvolles Vampirschloss – für den allerersten
Eine spektakuläre Ballnacht zwischen Wiener Eleganz, dunkler Romantik und grenzenloser Fantasie!
Musik aus Tanz der Vampire, Dracula, Lestat, Twilight & mehr
Tanz bis ins Morgengrauen
Glamouröse Vampirkostüme
Schauderhaft-köstliche Kulinarik
Eine atemberaubende Location
Mit dabei sind:
Navina Heyne & Thomas Borchert
Nienke Latten & Aeneas Hollweg
Ann Mandrella & Drew Sarich
Marjan Shaki & Lukas Perman
Sabrina & Mark Seibert
Sichern Sie sich ab Donnerstag, 26.11.2026 – 10:00 Uhr Ihre Tickets exklusiv im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
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