Eine Nacht für die Ewigkeit: Am 30. Oktober 2027 verwandelt sich das Wiener Rathaus in ein Vampirschloss. Zehn gefeierte Musicalstars, glamouröse Kostüme und Tanz bis ins Morgengrauen versprechen ein außergewöhnliches Veranstaltungserlebnis. Der exklusive Vorverkauf startet morgen, 26.11. um 10 Uhr im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at