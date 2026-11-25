Besucher stinksauer
Deutsche Großstadt streicht ihren Weihnachtsbaum
Weihnachtsmarkt ohne echten Christbaum: Eine deutsche Stadt wollte bei der festlichen Dekoration sparen – und erntet dafür enorm viel Unverständnis. In Rostock leuchtet heuer erstmals nur noch ein digitaler Tannenbaum an einem historischen Stadttor. Doch statt Begeisterung für die moderne Alternative gibt es heftige Proteste. Die Veranstalter müssen sich sogar gegen persönliche Beschimpfungen wehren.
Auf dem Weihnachtsmarkt in der deutschen Hansestadt Rostock wird heuer erstmals auf eine echte Tanne verzichtet. Stattdessen wird am historischen Kröpeliner Tor ein fast 30 Meter hoher Weihnachtsbaum per Lichtprojektion dargestellt. Zwei Projektoren werfen das digitale Abbild auf das eingerüstete Stadttor.
„Armutszeugnis“, „Schwachsinn“
Die Reaktionen fallen heftig aus. In sozialen Medien hagelt es Kritik. Kommentare wie „Ein Armutszeugnis“, „Schwachsinn“ und „Zum Fremdschämen“ finden sich unter Beiträgen des Weihnachtsmarktes. Die Veranstalter schalteten zwischenzeitlich sogar die Kommentarfunktion auf Facebook ab. Auch vor Ort zeigen sich Besucher enttäuscht. Besonders vermisst wird der echte Baum als beliebter Fotopunkt.
Die Stadt selbst verspricht auf Facebook „neuen Weihnachtszauber“:
Echter Baum kostete mehr als 20.000 Euro
Hinter der Entscheidung steckt vor allem der finanzielle Aufwand. Für einen rund 20 Meter hohen Baum seien in den vergangenen Jahren mehr als 20.000 Euro angefallen, erklärte Veranstalterin Inga Knospe dem NDR. Selbst bei einer kostenlosen Spende müssten schließlich Transport, Kraneinsatz und Aufbau bezahlt werden. Auch die Suche nach geeigneten Bäumen werde zunehmend schwieriger.
Die Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) verteidigt den Schritt. Ein echter Riesenbaum hätte die Kosten und damit möglicherweise auch die Standmieten der Händler erhöht. Das hätte sich letztlich auch auf die Preise am Weihnachtsmarkt auswirken können.
Unternehmer wollen echten Baum retten
Unterdessen gibt es Widerstand gegen die LED-Alternative. Ein Unternehmer aus Stralsund bot laut „Ostseewelle“ sogar an, den Spezialtransport einer echten Tanne kostenlos zu übernehmen. Allerdings seien dafür weiterhin Genehmigungen und eine verkehrsrechtliche Anordnung notwendig.
Die Veranstalter zeigen sich angesichts der heftigen Reaktionen gesprächsbereit und wollen die Entscheidung überdenken. Für die laufende Saison bleibt es aber vorerst beim digitalen Christbaum. Ob im kommenden Jahr wieder eine echte Tanne am Kröpeliner Tor stehen wird, ist noch offen.
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