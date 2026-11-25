Echter Baum kostete mehr als 20.000 Euro

Hinter der Entscheidung steckt vor allem der finanzielle Aufwand. Für einen rund 20 Meter hohen Baum seien in den vergangenen Jahren mehr als 20.000 Euro angefallen, erklärte Veranstalterin Inga Knospe dem NDR. Selbst bei einer kostenlosen Spende müssten schließlich Transport, Kraneinsatz und Aufbau bezahlt werden. Auch die Suche nach geeigneten Bäumen werde zunehmend schwieriger.