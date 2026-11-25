Was in Dänemark bereits für Richterinnen gilt, soll nun auch für Staatsanwältinnen gelten: Auch diese sollen künftig kein Kopftuch im Gerichtssaal tragen dürfen. Damit soll sichergestellt werden, dass diese religiös neutral auftreten.
„Wir führen nun Vorschriften ein, wonach Staatsanwältinnen ebenso wie Berufsrichterinnen bei der Teilnahme an Gerichtsverhandlungen religiös und politisch neutral auftreten müssen“, erklärte Justizminister Nicolai Wammen am Mittwoch. Dies betreffe „insbesondere religiöse Kopftücher, die von Staatsanwältinnen vor Gericht nicht mehr getragen werden dürfen.
Es dürfe kein Zweifel daran herrschen, „dass die Staatsanwältinnen ihre Arbeit in den Gerichtssälen objektiv und unparteiisch ausüben“, fügte Wammen hinzu. Für Richterinnen gilt bereits ein solches Verbot. Im August 2018 war in Dänemark ein Gesetz in Kraft getreten, das die Verhüllung des Gesichts im öffentlichen Raum verbietet. Wer beispielsweise eine Burka oder einen anderen gesichtsverhüllenden Schleier trägt, riskiert eine Strafe.
Staatsanwältin wollte erste Anklägerin mit Kopftuch sein
Die Debatte hatte die Staatsanwältin Zahra Sediqi ausgelöst, die auf LinkedIn geschrieben hatte, dass sie stolz sei, als erste Anklägerin Dänemarks ein Kopftuch zu tragen. Die Vereinigung der öffentlichen Ankläger hatte sich hinter die Kollegin gestellt, da es keine interne Vorschrift gebe, die das Kopftuch im Dienst verbieten würde. Das soll sich nun allerdings ändern.
Frederiksen zweifelt an Kopftuchverbot für Schulen
Jüngst hatte sich Regierungschefin Mette Frederiksen für ein Kopftuchverbot an Schulen ausgesprochen. In ihren Augen sei „der Schleier ein Ausdruck der Unterdrückung“. Allerdings äußerte die Sozialdemokratin Zweifel daran, dass ein solches Verbot in einem Land durchsetzbar sei, in dem die Religions- wie Meinungsfreiheit zu den Grundwerten zählen. Ein Kopftuchverbot fordern in Dänemark vor allem konservative und ultrarechte Politiker. In Österreich gilt seit diesem Schuljahr ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren, doch ist eine Klage dagegen vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) anhängig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.