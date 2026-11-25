Frederiksen zweifelt an Kopftuchverbot für Schulen

Jüngst hatte sich Regierungschefin Mette Frederiksen für ein Kopftuchverbot an Schulen ausgesprochen. In ihren Augen sei „der Schleier ein Ausdruck der Unterdrückung“. Allerdings äußerte die Sozialdemokratin Zweifel daran, dass ein solches Verbot in einem Land durchsetzbar sei, in dem die Religions- wie Meinungsfreiheit zu den Grundwerten zählen. Ein Kopftuchverbot fordern in Dänemark vor allem konservative und ultrarechte Politiker. In Österreich gilt seit diesem Schuljahr ein Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren, doch ist eine Klage dagegen vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) anhängig.