So stark boomen Elektroauto-Zulassungen in Europa

Wie groß der Effekt hoher Spritpreise gegenüber günstigeren Autos, Förderungen und CO₂-Vorgaben tatsächlich ist, lässt sich aus den Verkaufszahlen allein nicht herausrechnen. T&E führt den aktuellen Schub vor allem auf die strengeren EU-Flottenziele zurück, die Hersteller zu einem größeren Elektroangebot bewegen. Als Umweltorganisation ist sie dabei allerdings selbst klarer Befürworter dieser Regulierung. An der Entwicklung der Verkaufszahlen ändert das nichts.