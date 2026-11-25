Arbeiter mit Decke abgestürzt

Laut ersten Informationen ereignete sich der Unfall auf einer Baustelle im Bereich des Recyclinghofs. Wie der ORF Tirol berichtete, dürfte kurz vor dem Abschluss der Betonarbeiten das Tragwerk nachgegeben haben. Drei Männer seien dann mit der Betondecke sechs bis sieben Meter in die Tiefe gestürzt.