Dramatischer Zwischenfall Mittwochmittag auf einer Baustelle in Kramsach im Tiroler Bezirk Kufstein: Bei einem Deckeneinsturz sind ersten Informationen zufolge drei Arbeiter verletzt worden. Sie sollen mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert worden sein.
Dramatisch liest sich die Erstmeldung der Leitstelle Tirol: „Bauwerkeinsturz Gebäude, Kramsach, Amerling“ – so lautete der Einsatztext, mit dem gegen 11.45 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert worden waren.
Arbeiter mit Decke abgestürzt
Laut ersten Informationen ereignete sich der Unfall auf einer Baustelle im Bereich des Recyclinghofs. Wie der ORF Tirol berichtete, dürfte kurz vor dem Abschluss der Betonarbeiten das Tragwerk nachgegeben haben. Drei Männer seien dann mit der Betondecke sechs bis sieben Meter in die Tiefe gestürzt.
Die drei unbestimmten Grades verletzten Arbeiter wurden ins Krankenhaus Kufstein gebracht.
Bernhard Gruber, Pressesprecher Tiroler Polizei
Bild: Christof Birbaumer
Noch keine Informationen zur Ursache
Die Arbeiter wurden mit der Rettung zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert, hieß es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Zum Grad der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Auch zur Unfallursache gibt es noch keine Details.
Ermittlungen werden aufgenommen. Neben Rettung, Notarzt und Polizei stand auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.
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