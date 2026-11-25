Es ist damit bereits die zwölfte Einrichtung, in der illegale Schönheitseingriffen durchgeführt wurden und die von der Gruppe Sofortmaßnahmen aufgedeckt wurde.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung habe am Mittwoch eine Kontrolle gemeinsam mit der Wiener Polizei und der MA 59 (Marktamt) in einem Kosmetikstudio in Wien-Landstraße stattgefunden, hieß es via Aussendung.