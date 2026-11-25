Die nächste illegale Beauty-Klinik ist am Mittwoch in Wien aufgeflogen. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zu einem Kosmetikstudio im Bezirk Landstraße.
Es ist damit bereits die zwölfte Einrichtung, in der illegale Schönheitseingriffen durchgeführt wurden und die von der Gruppe Sofortmaßnahmen aufgedeckt wurde.
Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung habe am Mittwoch eine Kontrolle gemeinsam mit der Wiener Polizei und der MA 59 (Marktamt) in einem Kosmetikstudio in Wien-Landstraße stattgefunden, hieß es via Aussendung.
Illegale Behandlungen, die die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener aufs Spiel setzen, bleiben nicht ohne Konsequenzen.
Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen
„Dabei wurde festgestellt, dass die Betreiberin über keine entsprechende Berechtigung für die dort angebotenen kosmetischen Eingriffe, darunter Behandlungen mit Botox und Hyaluron, verfügte“, teilte die Gruppe Sofortmaßnahmen mit.
„Illegale Behandlungen, die die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener aufs Spiel setzen, bleiben nicht ohne Konsequenzen. Die mittlerweile zwölfte aufgedeckte illegale Beauty-Klinik zeigt, dass wir gemeinsam mit der Wiener Polizei und den zuständigen Dienststellen diesen Betreibern auf den Fersen bleiben, bis Schluss mit diesem gefährlichen Geschäft ist“, so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.
Gegen die Betreiberin wird nun Anzeige wegen des Verdachts auf Kurpfuscherei erstattet. Die bei der Durchsuchung gefundenen Präparate wurden von Wiener Polizei beschlagnahmt.
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