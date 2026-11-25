Proteste in Paris
Justiz ermittelt wegen angeschossenem 15-Jährigen
Bei den massiven Protesten Mitte Oktober in Paris ist ein 15-Jähriger von einem Bleigeschoss getroffen worden. Die Umstände sind unklar, die Justiz ermittelt nun wegen Mordversuchs. Denkbar ist, dass der Schuss von einem Hausdach abgegeben wurde.
Der Bub wurde am Nachmittag des 17. Oktober auf der Place de la Nation in Paris verletzt, noch bevor der Demonstrationszug dort angekommen war. Nach ersten Erkenntnissen wurde er von oben getroffen. Dabei war ein gedämpfter Knall wie von einer Druckluftwaffe zu hören. Das Geschoss durchdrang die Lunge des Jugendlichen und konnte rechtzeitig herausoperiert werden. Die Feuerwehr brachte den 15-Jährigen in die Notaufnahme. „Er hatte viel Glück, der Schuss ist knapp an der Aorta vorbeigegangen“, sagte der Vater zu dem französischen Investigativmagazin „Mediapart“.
Augenzeuginnen und Augenzeugen sagten, dass zu dem Zeitpunkt keine Sicherheitskräfte auf dem Platz zu sehen gewesen seien. Die Atmosphäre sei noch friedlich gewesen. Wer auf den Jugendlichen schoss, blieb unklar. Laut Berichten hielten sich bei Demonstrationen häufig Menschen auf den Dächern der umliegenden Häuser auf. Ermittlerinnen und Ermittler prüfen derzeit vor allem die Möglichkeit eines gezielten Schusses. Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Vorfall.
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