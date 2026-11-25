Der Bub wurde am Nachmittag des 17. Oktober auf der Place de la Nation in Paris verletzt, noch bevor der Demonstrationszug dort angekommen war. Nach ersten Erkenntnissen wurde er von oben getroffen. Dabei war ein gedämpfter Knall wie von einer Druckluftwaffe zu hören. Das Geschoss durchdrang die Lunge des Jugendlichen und konnte rechtzeitig herausoperiert werden. Die Feuerwehr brachte den 15-Jährigen in die Notaufnahme. „Er hatte viel Glück, der Schuss ist knapp an der Aorta vorbeigegangen“, sagte der Vater zu dem französischen Investigativmagazin „Mediapart“.