Ob jemand seinen 65. Geburtstag überhaupt erlebt und dabei noch erwerbsfähig ist, hängt in Österreich stark vom Einkommen und Beruf ab. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der OGM im Auftrag der Arbeiterkammer (AK), für die echten Daten von über 912.000 Personen ausgewertet wurden. Das Ergebnis ist eindeutig: Je niedriger das Einkommen, desto höher das Risiko, vor 65 zu sterben oder krankheitsbedingt aus dem Job zu fallen.