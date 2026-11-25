Eine neue Studie der Arbeiterkammer zeigt: Wer wenig verdient oder körperlich hart arbeitet, schafft es deutlich seltener gesund bis zum Pensionsantritt mit 65 Jahren. Zwölf Prozent der männlichen Arbeiter sterben sogar vor dem wohlverdienten Ruhestand. Die AK warnt deshalb eindringlich vor einer Anhebung des Pensionsalters auf 67.
Ob jemand seinen 65. Geburtstag überhaupt erlebt und dabei noch erwerbsfähig ist, hängt in Österreich stark vom Einkommen und Beruf ab. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der OGM im Auftrag der Arbeiterkammer (AK), für die echten Daten von über 912.000 Personen ausgewertet wurden. Das Ergebnis ist eindeutig: Je niedriger das Einkommen, desto höher das Risiko, vor 65 zu sterben oder krankheitsbedingt aus dem Job zu fallen.
Die Zahlen im Detail: Arbeiter trifft es besonders hart
Besonders deutlich wird das bei den Männern: Im obersten Einkommenszehntel sind mit 65 Jahren noch 89 Prozent erwerbsfähig. Im untersten Zehntel sind es nur 68 Prozent. Bei den Frauen ist der Abstand etwas geringer (89 zu 79 Prozent), aber ebenfalls klar sichtbar.
Noch dramatischer sieht es bei den Arbeitern aus: 12 Prozent der männlichen Arbeiter sterben vor ihrem 65. Geburtstag, weitere 16 Prozent sind zu diesem Zeitpunkt erwerbsunfähig. Nur 72 Prozent erreichen das Pensionsalter noch arbeitsfähig. Im Hochbau sind es sogar nur 68 Prozent der Männer, die gesund und erwerbsfähig bleiben.
Langzeitarbeitslosigkeit als Risikofaktor
Ein weiterer Befund der Studie betrifft die Arbeitslosigkeit: Wer zwischen 40 und 45 Jahren länger als ein Jahr durchgehend ohne Job war, hat ein massiv erhöhtes Risiko. Fast jeder vierte dieser Männer (23 Prozent) ist vor dem 65. Geburtstag verstorben – zweieinhalbmal so viele wie im Durchschnitt aller Männer.
Johannes Klotz, Studienautor von der OGM, bringt es auf den Punkt: „Unsere Auswertung zeigt ein deutliches soziales Gefälle bei Männern und Frauen. Besonders stark betroffen sind Arbeiter und Arbeiterinnen, vor allem in belastenden Branchen wie Bauwesen, Gastronomie, Reinigung und Leiharbeit. Und auch Langzeitarbeitslosigkeit drückt die Chancen massiv.“
AK warnt vor höherem Pensionsalter
Die Arbeiterkammer sieht in den Studienergebnissen eine klare Botschaft an die Politik: Eine pauschale Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters von 65 auf 67 Jahre geht an der Lebensrealität vorbei. Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung in der AK Wien, kritisiert: „Eine Anhebung von 65 auf 67 schert alle über einen Kamm – den Bauarbeiter genauso wie die Reinigungskraft oder den Universitätsprofessor.“
Panhölzl weiter: „Wenn zwölf Prozent der männlichen Arbeiter vor ihrem 65. Geburtstag sterben und mehr als jeder vierte dieses Alter nicht mehr gesund und erwerbsfähig erreicht, ist eine pauschale Anhebung sozialpolitisch nicht zu verantworten.“
Was die AK fordert
Statt einer allgemeinen Erhöhung des Pensionsalters schlägt die AK konkrete Maßnahmen vor:
„Wer will, dass Menschen länger arbeiten, braucht echte Sozialpolitik, die nicht alle über einen Kamm schert“, sagt Panhölzl. „Sie muss es ermöglichen, gesund älter zu werden, und die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen.“
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