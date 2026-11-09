Neuer 3er-BMW: Fährt klassischer, als er aussieht

Auf den ersten Blick sieht der neue 3er-BMW mit Verbrenner genauso aus wie sein elektrischer Bruder. Müssen wir uns jetzt von allen 3er-Traditionen verabschieden? Nein. Und bei genauer Betrachtung stimmt nicht einmal der optische Eindruck. Dennoch ist manches gewöhnungsbedürftig.
Ja, Front und Heck sind im Wesentlichen identisch mit dem i3. Das war’s dann aber auch schon – die Proportionen sind völlig anders. Beim Verbrenner ist die Motorhaube (die beim i3 eigentlich eine Kofferraumhaube ist) viel länger, das sogenannte Greenhouse (die Fahrerkabine) fängt weiter hinten an. Das sieht man u.a. am größeren Abstand zwischen vorderem Radlauf und Tür.
Außerdem läuft das Dach Richtung Heck viel flacher aus und erweckt eher den Eindruck eines 4er Gran Coupé als den eines Dreiers. Beide gemeinsam haben die ausfahrbaren Türgriffe mit der unangenehmen Öffnungshaptik, die uns schon beim iX3 genervt haben.
Das Einsteigen lohnt sich aber. Auch wegen des neuen Interieurs, aber vor allem wegen des Fahrens. Aber dazu gleich.
Abschied vom klassischen 3er-Cockpit
BMW schert, was das Interieur betrifft, alle Modelle über einen Kamm, egal ob Verbrenner oder Neue-Klasse-Elektriker. Deshalb bekommen nun alles das Panoramic iDrive. Im Dreier sowie im i3 kommt die neueste Software-Generation zum Einsatz, die nun auch der iX3 bekommt.
Das Wesen des Systems ist die über die ganze Breite in den unteren Bereich der Windschutzscheibe gespiegelten Bildschirmleiste, mit dem 17,9 Zoll großen Zentral-Touchscreen und ohne Instrumentencluster hinterm Lenkrad. Das sorgt anfangs für Irritation im Verbrenner-3er, weil einem der Drehzahlmesser fehlt.
Der wächst als Doppel-Balken im Panoramic Display hinterm Lenkrad nach links und rechts. Sehr unübersichtlich und ein Affront gegen Benzinbrüder und -schwestern. Noch schlimmer ist allerdings die Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit: Die wird in winzigen Ziffern dargestellt, während direkt darüber in etwa dreifacher Größe die Ganganzeige prangt, also etwa „7D“, wenn man im Automatikmodus im siebten Gang unterwegs ist. Als ob das irgendeine Relevanz hätte!
Noch während der Fahrpräsentation in der Provence bekannte man sich dazu, diesen Auswuchs schleunigst ändern zu wollen. Schon jetzt kann man das umgehen, indem man das Head-up-Display abschaltet, denn dann dreht sich die Anzeige um. Fürs Abschalten des HUD spricht auch, dass es viel zu hoch in der Scheibe platziert ist und ständig viel zu prominent im Blickfeld herumwabert, jedenfalls wen man sich die Navi-Wegweisung anzeigen lässt. Das ist systembedingt, weil sich ja mit dem Panoramic Vision bereits quasi ein HUD in der Scheibe befindet.
Ansonsten sind die Software-Updates für das Bediensystem aber durchwegs gelungen – sie waren sogar dringend notwendig. Jetzt hat man viel mehr Möglichkeiten, sich die Infoleiste in der Frontscheibe nach seinen Bedürfnissen zu konfigurieren. Es zahlt sich generell aus, sich eingehend mit dem System zu befassen, es ist komplex und vielschichtig, aber nach Eingewöhnung durchaus intuitiv. Die Bedienung der Klimaanlage über das Display ist und bleibt aber mühsam.
Klassische Qualitäten: So fährt sich der M350 xDrive
Der Dreiliter-Sechszylinder ist an ein 48-Volt-Mildhybrid-System gekoppelt und leistet insgesamt 443 PS (313 kW/426 PS der Verbrenner, 13 kW/18 PS der E-Motor) - das ist mehr, als der bis 2020 gebaute BMW M3 hatte. Dabei ist der M350 „nur“ ein M-Performance-Modell. Dazu gibt’s 580 Nm Drehmoment und eine ZF-Achtgangautomatik mit Paddles.
Der Motor läuft seidig, klingt, wie ein BMW-Sechszylinder klingen soll (über die Lautsprecher kann man auch noch nachhelfen, etwa mit Auspuffspotzeln), und hängt extrem freudig am Gas. Ein Genuss sondergleichen. Performant ist er auch: In 4,1 Sekunden wuchtet er seine 1860 kg DIN-Leergewicht (130 kg mehr als beim Vorgänger) auf Tempo 100, bei 250 km/h wird abgeregelt.
Eine Klasse für sich ist die Lenkung, die uns sogar mehr überzeugt als die im aktuellen BMW M5. Sie bietet sehr gutes Feedback von der Straße, vermittelt feinfühlig zwischen Fahrerhand und Asphalt und macht auch das Geradeausfahren leicht – eine Kunst, die beileibe nicht mehr alle aktuellen Autos beherrschen. Zudem lässt sie sich in ihren Lenkkräften einstellen. In keinem Modus ist sie aber zu leichtgängig, nervös oder fordernd.
Das Gleiche gilt im Prinzip für das Fahrwerk. Wir waren mit den Adaptivdämpfern unterwegs, die eine sehr deutliche Spreizung zwischen Komfort und Prägnanz aufweisen. Der M350 fährt sich überraschend komfortabel, liegt aber auch in der komfortabelsten Stellung der Dämpfer satt auf der Straße. Und auch auf Sport plus bleibt er freundlich zu den Bandscheiben.
Der M350 lenkt präzise ein, geht wie auf Schienen ums Eck und lässt den Fahrer dabei ganz entspannt grinsen.
Kurz gesagt: Viel Sport, viel Komfort und knackiges Einlenken lassen keinen Raum für Tadel. BMW hat eine Abstimmung gefunden, mit der man sowohl auf kurvigen Bergstraßen Spaß haben als auch längere Autobahnetappen entspannt hinter sich bringen kann.
Wer lieber quer als geradeaus fährt, bekommt übrigens noch eine besondere Spielerei. Mit dem sogenannten Drift Moment lässt sich die Antriebskraft vollständig auf die Hinterräder verlagern. Allerdings wird die Funktion erst im Laufe des Jahres 2027 freigeschaltet. Bereits ausgelieferte Fahrzeuge sollen sie per Softwareupdate erhalten. Querfahren auf Knopfdruck - sofern man weiß, was man tut, und sich auf einer dafür geeigneten Strecke befindet.
Das Kontrastprogramm bietet der Autobahnassistent: Bis Tempo 130 kann man komplett die Hände vom Lenkrad nehmen. Die Spur wechselt man, indem man den Vorschlag des Autos per Blick in den Spiegel bestätigt.
Platz ist nicht seine größte Stärke
Wer Passagiere mitnehmen möchte, sollte darauf achten, dass sie nicht zu groß gewachsen sind: Das Platzangebot auf der Rückbank ist überschaubar, es mangelt mehr an Kniefreiheit, als man das von einem 4,77 Meter langen Auto erwarten muss. Dafür passen (im Gegensatz zum i3) die Füße unter den Vordersitz. Insgesamt ist die Sitzposition deshalb trotz des um vier Zentimeter kürzeren Radstandes (3er: 2,86 m, i3 2,90 m) besser als beim Stromer, auch weil man höher sitzt und dadurch die Oberschenkel besser aufliegen.
Preise und Marktstart
Der Marktstart des 3er-BMW als Verbrenner ist für 1. März 2027 geplant. Zunächst kommen zwei Vierzylinder und ein Sechszylinder: der 156 PS starke 318 ab 55.000 Euro, der 320 mit 211 PS ab gut 60.000 Euro und der M350 xDrive ab 93.000 Euro, alle mit Achtgangautomatik. Der Plug-in-Hybrid folgt im Sommer 2027 und soll ab Mai bestellbar sein. Im Gegensatz zum i3 ist derzeit kein Kombi geplant. Ebenso wenig Diesel und Schaltgetriebe. Marktstart für den i3 ist am 30. Oktober 2026 ab 60.000 Euro für den i3 40 xDrive, der i3 50 xDrive mit 469 PS startet bei 65.900 Euro
Fahrzit
So futuristisch er aussieht und so hypermodern das Cockpit ist – der neue 3er-BMW fährt sich angenehm klassisch. Mindestens so sportlich wie erwartet, dazu komfortabler als befürchtet (jedenfalls mit dem hier beschriebenen adaptiven Fahrwerk). Als M350 xDrive geht der 3er sogar als GranTurismo durch.
Warum?
Toller Motor (Sechszylinder)
Großartiges Fahrwerk (adaptiv)
Herausragende Lenkung
Warum nicht?
Unpassende Darstellung der Fahrgeschwindigkeit
Panoramic Vision ohne klassische Tacho-/Drehzahlmesser-Kombination gewöhnungsbedürftig
Oder vielleicht …
… auf den M3 warten?
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