Neuer 3er-BMW: Fährt klassischer, als er aussieht

Noch während der Fahrpräsentation in der Provence bekannte man sich dazu, diesen Auswuchs schleunigst ändern zu wollen. Schon jetzt kann man das umgehen, indem man das Head-up-Display abschaltet, denn dann dreht sich die Anzeige um. Fürs Abschalten des HUD spricht auch, dass es viel zu hoch in der Scheibe platziert ist und ständig viel zu prominent im Blickfeld herumwabert, jedenfalls wen man sich die Navi-Wegweisung anzeigen lässt. Das ist systembedingt, weil sich ja mit dem Panoramic Vision bereits quasi ein HUD in der Scheibe befindet.