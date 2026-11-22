Der FC Red Bull Salzburg musste sich erstmals seit März 2012 in der Generali Arena dem FK Austria Wien geschlagen geben. Bei der 0:1-Niederlage wussten nur wenige zu überzeugen. Vor allem die Offensiv blieb in Favoriten viel schuldig. Die „Krone“-Noten im Detail.
Christian Zawieschitzky: Note 3
Der Schlussmann ließ sich beim Gegentor nichts zuschulden kommen, war nach der Partie aber richtig bedient.
Leandro Morgalla: Note 3
Spulte auf der rechten Seite viele Kilometer ab und versuchte sich immer wieder in Angriff einzubauen. Dabei wurde er nicht immer von seinen Kollegen mitgenommen.
Tim Drexler: Note 3
Der Deutsche zeigte eine ordentliche Leistung, seine Körpersprache war aber nicht immer gut. Bei Fehlpässen der Mitspieler ärgerte er sich mehrfach wild gestikulierend.
Valentin Zabransky: Note 4
Er hielt sich defensiv weitgehend schadlos, in der zweiten Hälfte war er sich einmal überagend in einen Fischer-Schuss und verhinderte so eine frühere Austria-Führung.
Frans Krätzig: Note 3
Ein Auftritt mit Höhen und Tiefen. Defensiv sehr respektabel, nach vorne wäre mehr gegangen.
Soumaila Diabate: Note 3
Der Malier verbuchte eine starke Zweikampfquote (72 Prozent), konnte fürs Spiel nach vorne aber wenig beitragen.
Abubakr Barry: Note 2
Der Sommerneuzugang blieb gegen seien Ex-Klub blass und konnte der Partie nie seinen Stempel aufdrücken.
Edmund Baidoo: Note 2
Er holte mit einer guten Einzelleistung den Elfmeter heraus. Ansonsten war von ihm aber nicht zu sehen.
Bartosz Mazurek: Note 2
Der Pole startete als Zehner, fiel aber mehr durch einen harten Einstieg als durch
Jesper Lindström: Note 3
In der ersten Halbzeit war er Dreh- und Angelpunkt der Salzburger Offensive und der mit Abstand gefährlichste Mann. Nach der Pause tauchte er ab und wurde schließlich ausgewechselt.
Karim Konate: Note 1
Der Ivorer hatte die Riesenchance auf die Bullen-Führung, schoss den Elfmeter aber schwach. Danach trat er bis zu seiner Auswechslung kaum noch in Aktion.
Yorbe Vertessen: Note 2
Der Belgier ersetzte Konate, konnte aber auch nicht wirklich glänzen.
Gaoussou Diakite: Note 1
Auch als Joker wusste er nicht zu überzeugen.
Aboubacar Camara: Note 2
Er sollte als Joker noch einmal für Schwung sorgen, tat dies aber nicht. Leistete sich unnötige technische Fehler.
Stefan Lainer: Note 3
Er kam für Morgalla und spielte seinen Stiefel rechts hinten souverän runter.
Oghenetejiri Adejenughure: Note 0
Der Stürmer, der am Trikot „Tejiri“ stehen hat und vorwiegend „Kenneth“ genannt wird, feierte sein Debüt für die Bullen.
Trainer Danny Röhl: Note 3
Der Matchplan ging anfangs auf, die Bullen hatten das Spiel im Griff. Mit dem vergebenen Elfmeter kippte die Partie von Minute zu Minute.
Unser Notenschlüssel: 6 = teamreif, 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = Durchschnitt, 2 = schwach, 1 = nicht sein Tag, 0 = zu kurz eingesetzt
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