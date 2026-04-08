In diesen Kindersitzen fliegen Kinder durchs Auto!

… aber nicht nur

Auch abseits der White-Label-Produktgruppe wurden beim Sitz „Kinderkraft Mink Pro 2“ erhebliche Mängel festgestellt. Im Frontalcrash löste sich die Babyschale aus der Isofix-Station „Base Mink FX2“ und wurde ebenfalls durch den Fahrgastraum geschleudert. Kerbl weist darauf hin, dass dieser Sitz alternativ vorerst auch ohne Isofix-Station weiterverwendet werden kann. Hierbei ist jedoch auf den korrekten Gurtverlauf beim Einbau zu achten. „Ohne die Basisstation bot der Sitz in den Crashversuchen einen guten Schutz“, so Kerbl.