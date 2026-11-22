Wende in Bregenz

Nach zwei Niederlagen in Folge kehrten auch die Bregenzer wieder zurück auf die Siegerstraße, das Team von Coach Julian Rauch gewann 29:26 (14:12) in der Lipizzanerheimat. Damit siegten die siebtplatzierten Festspielstädter nach vier Jahren erstmals wieder in Bärnbach – trotz der Heimstärke der Steirer, die in dieser Saison daheim schon Meister Vöslau besiegten und gegen den noch ungeschlagenen Leader Ferlach remisierten. „Ich glaube, wenn wir weiter so spielen, dann können wir jeden schlagen“, sagte Bregenz-Kreisläufer Mindaugas Dumcius, „endlich haben wir gezeigt, dass wir auswärts gewinnen können und das auch gegen eine gute Mannschaft. Lipizzanerheimat ist eins der besten Teams der Liga.“