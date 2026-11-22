Zum Abschluss der Hinrunde der HLA-Meisterliga feierte der HC Hard einen dramatischen Sieg im Westderby, Bregenz entführte erstmals seit vier Jahren zwei Punkte aus Bärnbach. Die Ländle-Klubs schließen damit auf den Plätzen fünf und sieben ab.
Der HC Hard konnte seine Siegesserie in der HLA-Meisterliga verlängern und feierte im Westderby gegen Schwaz Handball Tirol einen dramatischen 28:27-Heimerfolg. Damit gewannen die Roten Teufel ihr drittes Spiel in Folge und verlängern auch die schon sehr lange haltende Heimserie gegen die Tiroler – seit 2020 unterlag man Schwaz in der Teufelsarena nicht mehr. Außerdem kletterten die Harder in der Tabelle auf Rang fünf.
Die Partie war hart umkämpft, meist mit leichten Vorteilen für die Hausherren. In die Pause ging es mit 16:14, auch der zweite Abschnitt blieb offen. Kurz vor Ende kämpfte sich Schwaz auf 27:27 heran – 13 Sekunden vor der Schlusssirene erzielte dann aber Topscorer Matthias Hild den vielumjubelten Siegtreffer für die Harder. „Ein unglaublicher Fight von beiden Mannschaften über 60 Minuten“, meinte Hild nach Spielschluss, „am Ende des Tages haben wir es geschafft und wir sind unglaublich froh über die zwei Punkte. Es war kein einfaches Spiel. Ich finde, so müssen wir Woche für Woche weitermachen!“
Wende in Bregenz
Nach zwei Niederlagen in Folge kehrten auch die Bregenzer wieder zurück auf die Siegerstraße, das Team von Coach Julian Rauch gewann 29:26 (14:12) in der Lipizzanerheimat. Damit siegten die siebtplatzierten Festspielstädter nach vier Jahren erstmals wieder in Bärnbach – trotz der Heimstärke der Steirer, die in dieser Saison daheim schon Meister Vöslau besiegten und gegen den noch ungeschlagenen Leader Ferlach remisierten. „Ich glaube, wenn wir weiter so spielen, dann können wir jeden schlagen“, sagte Bregenz-Kreisläufer Mindaugas Dumcius, „endlich haben wir gezeigt, dass wir auswärts gewinnen können und das auch gegen eine gute Mannschaft. Lipizzanerheimat ist eins der besten Teams der Liga.“
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