Diesmal kein Crash: BYD-Bolide knackt 500 km/h!

Vor wenigen Tagen sah man einen Yangwang U9 Xtreme noch in Trümmern liegen, nachdem er an einer Leitplanke zerschellt war. Bei dem Hochgeschwindigkeitsunfall auf einer chinesischen Teststrecke war die Hinterachse abgerissen, der Drei-Millionen-Dollar-Bolide war geradezu zerfetzt. Nur die Fahrgastzelle hielt den Belastungen stand – der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Bilder gingen um die Welt.