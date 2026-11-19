868 Einparkversuche in einer einzigen Nacht – und das ganz ohne Fahrer am Steuer. In einer chinesischen Tiefgarage sorgte eine Limousine für unheimliche Szenen. Immer wieder setzte das Elektroauto vor und zurück, offenbar nicht in der Lage, den perfekten Parkplatz zu finden. Als ein Sicherheitsmitarbeiter nach dem Rechten sah, traute er seinen Augen kaum.