Ohne Fahrer am Steuer
868 Mal geparkt: Geisterauto spielte verrückt
868 Einparkversuche in einer einzigen Nacht – und das ganz ohne Fahrer am Steuer. In einer chinesischen Tiefgarage sorgte eine Limousine für unheimliche Szenen. Immer wieder setzte das Elektroauto vor und zurück, offenbar nicht in der Lage, den perfekten Parkplatz zu finden. Als ein Sicherheitsmitarbeiter nach dem Rechten sah, traute er seinen Augen kaum.
Der Vorfall ereignete sich Anfang November gegen drei Uhr früh in der chinesischen Provinz Anhui. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie das silberne Fahrzeug wiederholt rangiert. Doch im Inneren saß niemand. Erst nach zahlreichen Versuchen kam das Auto schließlich neben einem anderen Fahrzeug zum Stillstand.
Der Besitzer überprüfte am nächsten Morgen die digitalen Fahrzeugprotokolle. Das Ergebnis: Die automatische Einparkfunktion war während des Vorfalls unglaubliche 868-mal aktiviert worden.
Wettbewerb um die besten Parker
Wie das chinesische Automobilportal „CarNewsChina“ berichtet, könnten die nächtlichen Geisterfahrten mit einem Wettbewerb des Technologiekonzerns Huawei zusammenhängen. Vom 31. Oktober bis zum 13. November konnten Autobesitzer beim „Qiankun Intelligent Driving Open“ ihre automatischen Einparkfunktionen unter Beweis stellen. Mehr als 190.000 Teilnehmer meldeten sich an. Die 100 Bestplatzierten einer Kategorie erhielten Huawei-Punkte.
In chinesischen sozialen Netzwerken berichteten Teilnehmer, ihre Autos immer wieder ein- und ausparken zu lassen, um in der Rangliste aufzusteigen. Ein Besitzer behauptete sogar, an einem einzigen Tag 1000 Einparkvorgänge absolviert zu haben. Allerdings wurden laut Wettbewerbsregeln nur erfolgreiche Manöver zwischen sechs und 22 Uhr gewertet. Die nächtlichen Versuche brachten somit keine zusätzlichen Punkte.
Warum das Auto in Anhui trotzdem mitten in der Nacht so oft rangierte, ist nicht geklärt. Denkbar sind ferngesteuerte Parkmanöver, Probleme bei der Erkennung von Parkplatzmarkierungen oder ein Softwarefehler.
Schon öfter Probleme mit Park-Automatik
Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in China. Bereits im November 2024 berichtete das Finanzmedium „Yicai“ von mehr als 70 Xiaomi-SU7-Besitzern, deren Autos beim automatischen Einparken gegen Pfeiler oder andere Hindernisse gefahren waren. Xiaomi führte die Probleme auf einen Softwarefehler zurück.
Auch im September 2025 bewegte sich ein unbeaufsichtigter Xiaomi SU7 vor einem Geschäft plötzlich von selbst. Laut Hersteller hatte ein Fernparkbefehl über das iPhone des Besitzers die Funktion ausgelöst.
Chinas Ministerium für öffentliche Sicherheit betont deshalb, dass intelligente Fahrsysteme nicht mit vollständig autonomem Fahren gleichzusetzen seien. Die Verantwortung für das Fahrzeug liege weiterhin beim Lenker.
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