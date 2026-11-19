Darauf fiebern Hersteller und Autofahrer alljährlich hin: Der TÜV-Report 2027 ist da und zeigt schonungslos auf, wie es um die Haltbarkeit der Autos bestellt ist. 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen (entspricht dem Pickerl nach §57a) wurden ausgewertet – eine unbestechliche Statistik.
Insgesamt ist die Mängelquote leicht gesunken, doch zwischen einzelnen Modellen liegen Welten. Der Report umfasst 200 Fahrzeugmodelle, darunter mittlerweile 26 reine Elektroautos. Und er zeigt, dass die technische Qualität offenbar längst nicht bei allen Herstellern mit den technologischen Fortschritten Schritt hält. Mazda triumphiert, Tesla stellt einen Negativrekord auf, und auch ein chinesischer Stromer enttäuscht gewaltig.
Jedes fünfte Auto fällt durch
Insgesamt wurden bei 20,9 Prozent der untersuchten Fahrzeuge erhebliche oder gefährliche Mängel festgestellt. Sie erhielten deshalb zunächst keine neue Prüfplakette. Gegenüber dem Vorjahresreport ist diese Quote immerhin um 0,6 Prozentpunkte gesunken.
Weitere 12,4 Prozent kamen mit geringen Mängeln durch die Prüfung, 66,7 Prozent waren völlig mängelfrei. Damit hat rund jedes dritte Auto irgendeine Beanstandung, bei gut jedem fünften ist sie so gravierend, dass nach der Reparatur eine neuerliche Vorführung notwendig wird.
Besonders deutlich zeigen sich die Unterschiede zwischen einzelnen Modellen bereits bei der ersten Hauptuntersuchung: Im Durchschnitt weisen 6,4 Prozent der zwei bis drei Jahre alten Autos erhebliche Mängel auf. Die besten schaffen es auf Werte um zwei bis drei Prozent. Die schlechtesten liegen weit darüber.
Mazda CX-60 ist der große Sieger
Den Gesamtsieg holt der Mazda CX-60. Gerade einmal 2,3 Prozent der zwei bis drei Jahre alten Exemplare fallen mit erheblichen Mängeln auf. Damit liegt das größte SUV des japanischen Herstellers deutlich vor dem Mercedes GLA mit 2,9 Prozent und dem ebenfalls von Mazda stammenden Elektroauto MX-30 mit 3,0 Prozent.
Für Mazda ist es bereits der zweite Gesamtsieg hintereinander. Im Vorjahr hatte der Kleinwagen Mazda 2 gewonnen. Diesmal sichert sich die japanische Marke sogar zwei Plätze auf dem Podium und stellt gleichzeitig das beste Elektroauto.
Auch andere Modelle überzeugen. In der Kompaktklasse gewinnt der BMW 1er/2er mit 3,6 Prozent Mängelquote, bei den Vans die Mercedes B-Klasse mit demselben Wert. Der Hyundai Ioniq 5 führt die Mittelklasse mit 4,2 Prozent an. Bei den Kleinwagen ist der elektrische Mini Cooper SE mit 3,3 Prozent Klassenbester, bei den Minis der Smart Fortwo EQ mit 4,3 Prozent. Bemerkenswert: Drei der sechs Fahrzeugklassensieger sind Elektroautos.
Tesla stellt einen Negativrekord auf
Das andere Ende der Tabelle gehört erneut Tesla. Und es wird noch schlimmer: Beim Model Y steigt die Quote erheblicher Mängel von 17,3 auf 18,5 Prozent. Damit ist es zum zweiten Mal hintereinander Letzter bei den zwei bis drei Jahre alten Fahrzeugen.
Mehr noch: Seit dem TÜV-Report 2015 hat kein Modell dieser Altersklasse eine derart hohe Mängelquote erreicht. Der Wert liegt fast beim Dreifachen des Durchschnitts von 6,4 Prozent.
Was macht den Tesla so schlecht? Besonders auffällig sind die Achsaufhängungen. Ausgeschlagene Trag- und Führungsgelenke werden beim Model Y laut TÜV 24-mal häufiger beanstandet als bei den Vergleichsfahrzeugen. Auch die Bremsscheiben machen Probleme: Bei 3,4 Prozent der geprüften Fahrzeuge werden entsprechende Mängel festgestellt. Im Klassendurchschnitt ist es gerade einmal ein Prozent. Hinzu kommen überdurchschnittlich häufige Beanstandungen der vorderen Beleuchtung.
Allerdings fahren die betroffenen Tesla offenbar besonders viel. Ihre durchschnittliche Laufleistung beträgt 58.000 Kilometer, während der Schnitt aller Autos dieser Altersklasse bei 47.000 Kilometern liegt. Das erklärt zumindest einen Teil des höheren Verschleißrisikos, die enormen Unterschiede allein damit abzutun wäre allerdings gewagt.
Auch das Model 3 überzeugt die Prüfer nicht. Mit 12,5 Prozent Mängelquote landet es bei den jungen Gebrauchten auf Rang 107 von 109. Bei den vier bis fünf Jahre alten Exemplaren sind es bereits 21,1 Prozent, bei den sechs bis sieben Jahre alten sogar 27,9 Prozent. In dieser Altersklasse steht das Model 3 ebenfalls ganz am Tabellenende.
Erster Chinese im Report – und gleich Vorletzter
Zwischen den beiden Tesla-Modellen findet sich ein weiterer Elektro-Kandidat mit besonders schlechtem Ergebnis: der MG4. Er ist das erste Auto eines chinesischen Herstellers, das es in die Statistik geschafft hat, und landet mit einer Mängelquote von 16,0 Prozent prompt auf dem vorletzten Platz.
Die Ursache liegt vor allem bei den Bremsen. Bei erschreckenden 10,3 Prozent der geprüften MG4 beanstanden die Sachverständigen die Bremsscheiben. Im Durchschnitt sind es nur 1,0 Prozent. Auch die Achsaufhängungen fallen mit 2,7 Prozent Mängelquote deutlich häufiger auf als üblich. Der Vergleichswert beträgt lediglich 0,5 Prozent.
Besonders unangenehm für MG: Die untersuchten Fahrzeuge haben im Durchschnitt erst 37.000 Kilometer zurückgelegt. Überdurchschnittliche Laufleistungen können also kaum als Erklärung herhalten.
Damit stellt sich erneut die Frage nach der Haltbarkeit einzelner Elektroautos. Denn gerade das, was beim Stromer als technischer Vorteil gilt, kann bei anderen Bauteilen zum Problem werden:
Warum Elektroautos Probleme mit den Bremsen haben
Elektroautos bremsen häufig überwiegend mit ihren Elektromotoren, die dabei Energie in die Batterie zurückspeisen. Die mechanischen Bremsen werden dadurch weniger beansprucht, was grundsätzlich den Verschleiß reduziert. Allerdings können Bremsscheiben durch die seltenere Nutzung korrodieren. Die Folge sind Rost und im ungünstigen Fall eine verminderte Bremswirkung.
Dazu kommt das bei vielen Stromern hohe Gewicht, das Radaufhängungen, Gelenke und andere Fahrwerksteile zusätzlich belastet.
Dass sich solche Probleme vermeiden beziehungsweise konstruktiv beherrschen lassen, beweisen ausgerechnet andere Elektroautos. Unter den zehn besten zwei bis drei Jahre alten Fahrzeugen finden sich gleich vier Stromer: Neben dem Mazda MX-30 mit 3,0 Prozent sind das der Audi Q8 e-tron mit 3,2, der Mini Cooper SE mit 3,3 und der Mercedes EQA mit 3,5 Prozent.
Auch der Mercedes EQB mit 4,1 Prozent und der Hyundai Ioniq 5 mit 4,2 Prozent schneiden erfreulich ab.
Von einer grundsätzlichen Schwäche des Elektroantriebs kann angesichts dieser Ergebnisse also keine Rede sein. Es kommt offenbar sehr darauf an, wie die Hersteller ihre Autos konstruieren und wie gut sie mit dem Verschleiß im Alltag zurechtkommen.
Auch ältere Stromer können überzeugen – der Zoe nicht
Bei den vier bis fünf Jahre alten Fahrzeugen gewinnt sogar ein Elektroauto die gesamte Altersklasse: Der Audi Q8 e-tron führt mit einer Mängelquote von nur 3,3 Prozent. Insgesamt bleiben zwölf der 18 untersuchten Elektroautomodelle unter dem Altersklassendurchschnitt von 10,2 Prozent.
Erfreulich schneiden auch kleinere und vergleichsweise günstige Stromer ab. Der Peugeot e-2008 erreicht mit 5,5 Prozent Platz neun, der Renault Twingo Z.E. mit 5,7 Prozent Platz elf. Der Mazda MX-30 kommt auf 6,1 Prozent, der Fiat 500e auf 6,7 Prozent.
Weniger erfreulich entwickelt sich der Renault Zoe, einer der Pioniere der modernen Elektromobilität. Er ist das erste Elektroauto, für das der TÜV-Report genügend Daten aus der Altersklasse der acht bis neun Jahre alten Fahrzeuge besitzt. Seine Mängelquote beträgt 23,0 Prozent und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt von 17,4 Prozent. Auffällig sind vor allem Achsaufhängungen und Bremsen.
VW T-Roc glänzt als Gebrauchter
Bei den älteren Fahrzeugen kommen andere Qualitäten zum Tragen. Hier zeigt sich beispielsweise der VW T-Roc von seiner besten Seite. Er gewinnt sowohl bei den sechs bis sieben Jahre alten Fahrzeugen mit 6,1 Prozent als auch bei den acht bis neun Jahre alten mit 9,4 Prozent.
In der Altersklasse von zehn bis elf Jahren teilen sich der Mercedes GLA und der VW Golf Sportsvan mit jeweils 13,5 Prozent den ersten Platz. Bei den zwölf bis dreizehn Jahre alten Autos liegt der Mercedes GLE beziehungsweise sein Vorgänger ML mit 17,2 Prozent vorne.
Mercedes gewinnt außerdem den Markenvergleich der Langzeitqualität. Bei den zehn bis elf Jahre alten Fahrzeugen kommt die Marke auf durchschnittlich 18,0 Prozent erhebliche Mängel. Dahinter folgen Toyota mit 18,7 und Audi mit 19,6 Prozent. In diese Wertung gehen Marken ein, die mit mindestens drei Modellen vertreten sind.
Die Schattenseite der älteren Gebrauchten: Bei den vier bis fünf Jahre alten Autos landen ausgerechnet BMW 1er und 2er mit 21,8 Prozent ganz hinten. Bei den acht bis neun Jahre alten Modellen ist der Dacia Duster mit 28,3 Prozent Schlusslicht, bei den zehn bis elf Jahre alten der Dacia Sandero mit 32,2 Prozent. Bei den zwölf bis dreizehn Jahre alten Fahrzeugen trifft es den Nissan Qashqai mit 35,5 Prozent.
Mit dem Alter kommen die Probleme
Dass ältere Autos mehr Mängel aufweisen, überrascht wenig. Wie groß die Unterschiede ausfallen, allerdings schon. Während die Quote erheblicher Mängel bei zwei bis drei Jahre alten Fahrzeugen 6,4 Prozent beträgt, steigt sie bei den zehn bis elf Jahre alten auf 21,9 Prozent. Bei Autos im Alter von 20 bis 21 Jahren sind es sogar 38,7 Prozent.
Vor allem Beleuchtung, Fahrwerk und Antrieb sorgen zunehmend für Schwierigkeiten. Bei den zwölf bis dreizehn Jahre alten Autos fällt beispielsweise bei 9,8 Prozent Ölverlust an Motor oder Getriebe auf. Defektes Abblendlicht wird bei 7,1 Prozent beanstandet, Probleme an der Achsaufhängung bei 6,1 Prozent.
Dazu passt, dass die deutsche Fahrzeugflotte immer älter wird. Anfang 2026 waren die Pkw im Durchschnitt bereits 10,9 Jahre alt, gegenüber 9,0 Jahren im Jahr 2015. Mehr als ein Viertel ist mittlerweile mindestens 15 Jahre alt.
Ein Problem, das sich durch hohe Neuwagenpreise und längere Haltedauer weiter verschärfen könnte.
Was bedeutet der Report für Österreich?
Der TÜV-Report basiert ausschließlich auf deutschen Hauptuntersuchungen. Österreichische Fahrzeuge sind in den Zahlen nicht enthalten. Für heimische Gebrauchtwagenkäufer liefern die Ergebnisse trotzdem wertvolle Hinweise darauf, bei welchen Modellen und Bauteilen besondere Vorsicht angebracht ist.
Zumal sich bei der Pickerl-Überprüfung in Österreich einiges ändern wird: Ab 19. Mai 2027 wird die bisherige 3-2-1-Regel für die meisten Pkw durch ein 4-2-2-2-1-System ersetzt. Die erste Begutachtung ist dann grundsätzlich erst nach vier Jahren fällig, drei weitere folgen jeweils im Abstand von zwei Jahren, danach wird jährlich überprüft. Für bereits zugelassene Fahrzeuge gelten Übergangsregeln.
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