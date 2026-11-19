Auch das Model 3 überzeugt die Prüfer nicht. Mit 12,5 Prozent Mängelquote landet es bei den jungen Gebrauchten auf Rang 107 von 109. Bei den vier bis fünf Jahre alten Exemplaren sind es bereits 21,1 Prozent, bei den sechs bis sieben Jahre alten sogar 27,9 Prozent. In dieser Altersklasse steht das Model 3 ebenfalls ganz am Tabellenende.